Ministerstwo Klimatu i Środowiska analizuje możliwości wsparcia podmiotów transportu publicznego w zakresie rosnących cen gazu - wynika z informacji resortu, który odniósł się w ten sposób do apelu samorządowców o ustanowienie limitów stawek na sprężony gaz ziemny (CNG) dla transportu publicznego.

"MKiŚ analizuje obecną sytuację i prowadzi prace analityczne pod kątem możliwości wsparcia podmiotów transportu publicznego w zakresie rosnących cen gazu. Sprawa jest priorytetowa, jednak wymaga poddania jej konsultacjom m.in. w zakresie możliwości budżetowych państwa" - poinformowało w poniedziałek Ministerstwo, w odpowiedzi na pytania PAP.

O przyjęcie przez rząd górnego pułapu stawek za sprężony gaz ziemny (CNG) dla publicznych przewoźników zaapelował w marcu tego roku samorząd Częstochowy. W apelu skierowanym do resortu klimatu i środowiska miejscy radni przypomnieli, że gaz dla autobusów zasilanych tym paliwem na przestrzeni roku zdrożał prawie o 100 proc., zaś przewoźników nie objęło wsparcie dla wrażliwych firm. Samorządowcy argumentowali, że obecne ceny generują zbyt wysokie koszty eksploatacji niskoemisyjnych autobusów.

W poniedziałek do apelu odniósł się Wydział Komunikacji Medialnej w Departamencie Edukacji i Komunikacji Ministerstwa Klimatu i Środowiska. W odpowiedzi na pytania PAP przedstawiciele resortu potwierdzili, że Ministerstwo "zdaje sobie sprawę z problemu wysokich cen CNG, które powodują trudności gospodarcze i społeczne".

"W celu mitygacji wpływu wysokich cen gazu ziemnego, MKiŚ przedłożyło w ub. roku do Parlamentu projekt ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, który zakłada stosowanie limitu w cenie gazu ziemnego dostarczanego w br. do wskazanych grup klientów wrażliwych" - wskazano w informacji resortu.

Przedstawiciele MKiŚ zauważyli przy tym, iż "utrzymywanie się wysokich cen gazu w dostawach dla transportu publicznego spowodowane jest kontraktami zawartymi z przedsiębiorstwami, świadczącymi usługi transportu publicznego przez dostawcę gazu w okresie wysokich cen na rynkach hurtowych".

Resort przypomniał, iż wciąż obowiązuje zerowa stawka akcyzy na gaz ziemny CNG i LNG, wprowadzona od 14 sierpnia 2019 r. jako instrument wsparcia dla konsumentów gazu w sektorze transportu.

W swoim marcowym stanowisku Rada Miasta Częstochowy zaapelowała do rządu o pilną interwencję, aby - wzorem stawek maksymalnych dla innych przedsiębiorstw - ustanowić maksymalną cenę gazu CNG dla podmiotów wrażliwych, takich jak przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej. Jak podano, na początku zeszłego roku Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Częstochowie płaciło za jeden metr sześcienny sprężonego gazu ziemnego 3,91 zł netto, a w styczniu tego roku już 7,68 zł netto, co oznacza wzrost ceny o 96,4 proc.

"Obecna polityka gospodarcza rządu w ramach programów osłonowych, w tym ustalenia maksymalnych cen gazu dla wybranych przedsiębiorstw, doprowadziła do sytuacji, w której podmiotów wrażliwych, takich jak przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej, nie stać na zakup ekologicznego paliwa CNG. Miejscy przewoźnicy ze względu na poziom regulacji cen zmuszeni są korzystać z paliwa tradycyjnego, co przyczynia się do zwiększenia emisji" - wskazali w marcu częstochowscy radni.

"Korzystanie z gazu CNG przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Częstochowie, jak i inne przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej w Polsce, w ramach nowych niesprawiedliwych cen jest nie tylko nieekonomiczne, ale po prostu - ze względu na wzrost o 96,4 proc. - niemożliwe" - podsumowali w marcowym stanowisku samorządowcy.