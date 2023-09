W sobotę w dniu unijnego rolnictwa ekologicznego resort rolnictwa oraz KOWR po raz kolejny będą promować akcję "Kupuj świadomie produkt ekologiczny". Minister Robert Telus podkreślił, że ważna jest edukacja konsumentów, a także patriotyzm gospodarczy.

23 września br. wystartuje kolejna odsłona kampanii informacyjno-edukacyjnej "Kupuj świadomie produkt ekologiczny. Projekty mają wspierać edukację w zakresie żywności ekologicznej będą prezentowane m.in. w telewizji, prasie, radiu, internecie, oraz w mediach społecznościowych.

Zdaniem ministra rolnictwa Roberta Telusa ważne jest, by konsumenci dokonywali świadomego wyboru najlepszych na rynku produktów ekologicznych. Jak mówił podczas piątkowej konferencji prasowej, powinno się kłaść nacisk na to, aby uświadamiać młodzież, dzieci, że produkty wysokiej jakości to zdrowie.

Zwrócił uwagę, że należy kłaść nacisk na informowanie o tym, że tylko produkt opatrzony "zielonym listkiem" jest ekologiczny i certyfikowany "od pola do stołu". Wiąże się to m.in. z kontrolami u producentów, ale i również u pośredników, a także w sklepach.

Certyfikowany produkt ekologiczny oznacza, że przy jego wytworzeniu stosuje się wysokie unijne standardy produkcji i jest oznaczony logo produkcji ekologicznej UE (to połączenie dwóch symboli: flagi europejskiej oraz liścia, który symbolizuje naturę i ideę zrównoważonego rozwoju). Produkt ekologiczny oznaczony takim logo wytworzony jest bez GMO, niedozwolonych w produkcji ekologicznej środków chemicznych, z poszanowaniem środowiska i dobrostanu zwierząt.

Robert Telus podkreślił, że akcja "Kupuj świadomie" wiąże się również z patriotyzmem gospodarczym. Ocenił, że rolnictwo ekologiczne jest szansą dla polskich gospodarstw. Zwrócił uwagę, że nasze rolnictwo jest rozdrobnione, a średnia powierzchnia gospodarstw nieco przekracza 11 ha.

Minister poinformował, że resort myśli nad zmianą programu "Produkt w szkole", by go ukierunkować na lokalne i ekologiczne produkty.

Uczestniczący w konferencji wiceminister rolnictwa Rafał Romanowski przestrzegał, że nie zawsze żywność reklamowana jako produkt bio - faktycznie jest ekologiczna. Takimi są tylko produkty oznakowane "zielonym listkiem". To gwarancja - jak podkreślił - że konsument sięga po produkt wysokiej jakości bez tzw. chemii rolniczej. Oznacza to również, że w gospodarstwie dba się o dobrostan zwierząt.

Romanowski dodał, że Polska będzie dążyć do zwiększenia upraw ekologicznych do 1 mln ha.