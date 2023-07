W Warszawie podpisano porozumienie z protestującymi rolnikami z regionu Szczecina; kończy ono protest związkowców - poinformowało w piątek Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Protestujący od marca rolnicy domagali się m.in. uregulowania kwestii zboża z Ukrainy.

Protest rolników na Wałach Chrobrego rozpoczął się pod koniec marca br.

"Kilkumiesięczne rozmowy ministra rolnictwa i rozwoju wsi Roberta Telusa z Komitetem Protestacyjnym Wojewódzkiego Związku, Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Szczecinie zakończyły się dziś w Warszawie wspólnym sukcesem" - podał resort rolnictwa w piątkowym komunikacie.

Minister Telus podkreślił, że "podpisanie protokołu ustaleń kończy protest związkowców w Szczecinie".

Jak podało MRiRW, na mocy podpisanego protokołu zostanie powołany "zespół roboczy ds. przygotowania propozycji zmian legislacyjnych w zakresie gospodarowania nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa". Szczegółowo przeanalizowana zostanie też ewentualna możliwość rozwiązania umowy dzierżawy z Przedsiębiorstwem Rolno-Przemysłowym Babinek.

W połowie kwietnia protestujący w Szczecinie rolnicy przekazali ministrowi rolnictwa 12 postulatów. Obejmowały one takie zagadnienia, jak: tarcza antykryzysowa dla gospodarstw rodzinnych; gospodarowanie zasobem własności rolnej Skarbu Państwa; obrót produktami rolno-spożywczymi z Ukrainy (w tym usuwanie negatywnych skutków niekontrolowanego importu m.in. zbóż, kukurydzy i rzepaku); uporządkowanie krajowych rynków rolnych związanych ze zbożami, kukurydzą i rzepakiem (zdaniem rolników "na czas uregulowania sytuacji na rynkach wewnętrznych" należy wprowadzić całkowity zakaz importu zbóż z Ukrainy, w tym zakaz transportu przez polskie porty); zawieszenie Zielonego Ładu i wprowadzenie specjalnego paliwa rolniczego.

Pod koniec kwietnia rolnicy zjechali z Wałów Chrobrego, ale nie zakończyli protestu. Zapowiedzieli pogotowie protestacyjne do momentu, gdy załatwią resztę swoich postulatów. Minister Telus mówił wówczas, że rząd zrealizował już kilka postulatów rolniczych.

5 czerwca 2023 r. zostało wydane rozporządzenie wykonawcze KE, które wprowadziło środki zapobiegawcze dotyczące przywozu do Unii Europejskiej pszenicy, kukurydzy, nasion rzepaku i słonecznika pochodzących z Ukrainy. Do 15 września br. przedłużony został unijny zakaz importu tych produktów rolnych do Polski. Nadal dozwolony będzie ich tranzyt przez terytorium RP.