Resort rolnictwa stara się o większe środki na ubezpieczenia rolne

Ministerstwo rolnictwa zabiega o zwiększenie środków na dopłaty do ubezpieczeń rolnych - poinformował w czwartek w Sejmie wiceminister rolnictwa Ryszard Bartosik. Obecnie na ten cel przewidziano 400 mln zł.

Autor: PAP

Data: 08-07-2021, 14:43

Resort rolnictwa stara się o większe środki na ubezpieczenia rolne; fot. shutterstock

Ubezpieczenia rolne: Umowy

Wiceminister odpowiadał na pytania posłów PO dotyczących ubezpieczeń rolnych. Wskazywali oni, że pieniądze przeznaczone na dopłaty do składek ubezpieczeniowych są zbyt małe i w praktyce rolnicy nie mogą się ubezpieczyć.

"Umowy zawierane są w terminie wiosennym i jesiennym. Rozmawiamy z Ministerstwem Finansów, aby zwiększyć pulę środków, bo ona rzeczywiście jest niewystarczająca" - powiedział Ryszard Bartosik. Dodał, że chodzi zwiększenia pieniędzy na ubezpieczenia jesienne.

Wiceminister rolnictwa wyjaśnił, że resort zawarł w tym roku umowy z siedmioma zakładami ubezpieczeń na dopłaty do składek ubezpieczenia upraw rolnych. Do 15 czerwca br. ochroną ubezpieczeniową zostało objęte ok. 2,1 mln ha, tj. podobnie jak w latach 2019-2020.

Bartosik zaznaczył, że firmy ubezpieczeniowe wśród przyczyn ograniczenia zawierania polis wskazują wysokie ryzyko ze względu na zmiany klimatyczne, a także wysokie sumy ubezpieczenia. Ponadto - jak argumentują zakłady ubezpieczeniowe - Komisja Nadzoru Finansowego od kilku lat monitoruje przestrzeganie zasady, że składki ubezpieczeniowe powinny zapewniać co najmniej wykonanie wszystkich umów ubezpieczenia i pokrycie kosztów działalności ubezpieczeniowej.

Umowy te są cywilno-prawe, zawierane przez strony dobrowolnie. Minister rolnictwa nie może ingerować w politykę ubezpieczeniową ubezpieczycieli - podkreślił wiceminister.

Ubezpieczenia rolne: Środki budżetowe

Bartosik poinformował, że w ministerstwie trwają prace, które mają zapewnić bardziej racjonalne i efektywne wydatkowanie budżetowych środków. Rozwiązaniem może być ubezpieczenie wzajemnościowe. Na to będą środki w ramach planu strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej 2023-2027.

Odnosząc się do klęsk, które miały miejsce w ostatnich tygodniach, wiceminister powiedział, że po oszacowaniu strat przez komisje "będziemy starali odnieść się do tego problemu".