Reżim sanitarny negatywnie wpływa na działalność firm małych i mikro (badanie)

Jak zaznaczyli analitycy w najnowszym wydaniu "Tygodnika Ekonomicznego PIE", jedynie 12 proc. przedsiębiorstw deklaruje, że obecnie obowiązujący reżim sanitarny ma pozytywny wpływ na prowadzenie działalności w firmie, 28 proc. ocenia ten wpływ negatywnie, a 6 na 10 firm uważa, że reżim w ogóle nie wpływa na sposób ich działania.

"Reżim sanitarny negatywnie wpływa przede wszystkim na działalność małych, mikro- oraz usługowych firm" - czytamy. Konieczność zainwestowania w przystosowanie stanowisk pracy i zapewnienie środków ochrony osobistej może być dla małych firm relatywnie większym obciążeniem, przede wszystkim finansowym, niż dla średnich i dużych przedsiębiorstw - podkreślono.

Analitycy zwrócili uwagę, że firmy usługowe częściej mają bezpośredni kontakt z klientem, co dla pracodawcy oznacza nie tylko przeorganizowanie miejsca pracy, ale też ciągłe zasłanianie nosa i ust przez pracowników. "Z uwagi na dodatkowe czynności dezynfekcyjne czas świadczenia usługi wydłuża się, co automatycznie może zmniejszać liczbę klientów" - dodali, odnosząc się do badań PIE i PFR przeprowadzonych 29-31 lipca 2020 r. metodą CATI na reprezentatywnej grupie 409 przedsiębiorstw.

Eksperci przypomnieli, że uciążliwość nowych zasad jest zróżnicowana w zależności od specyfiki wykonywanej pracy. Największym restrykcjom podlegają pracownicy, którzy mają kontakt z nieograniczonym kręgiem osób - przez większość czasu pracy muszą pamiętać o zasłanianiu nosa i ust, często są oddzieleni od klientów dodatkową przesłoną, częściej niż inni muszą dezynfekować swoje stanowisko pracy.