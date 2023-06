Biznes i technologie

Reżyser Mateusz Kudła został przyjęty do Akademii przyznającej Nagrody Emmy

15-06-2023

Reżyser Mateusz Kudła został przyjęty do grona prestiżowej International Academy of Television Arts and Sciences - poinformowało studio filmowe Krk Film. To organizacja, która przyznaje międzynarodowe Nagrody Emmy określane mianem „telewizyjnych Oscarów”.