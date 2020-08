Rhenus Logistics S.A. zajmie 18 000 m kw. w Panattoni Park Poznań IX

PEKAES wchodzi do Panattoni Gdańsk Airport

Nowoczesne magazyny w strategicznej lokalizacji. Rynek magazynowo-logistyczny w Wielkopolsce jest piątym, największym w kraju. Wynika to zarówno z ogromnego potencjału ekonomicznego regionu – Wielkopolska była zawsze jednym z najlepiej rozwiniętych gospodarczo obszarów w Polsce – jak i bliskości zachodniej granicy: „Poznań leży w połowie drogi między Warszawą a Berlinem. Jednocześnie, jako ośrodek akademicki, ma atrakcyjny dostęp do wysokiej liczby wykwalifikowanych pracowników oraz absolwentów. To wszystko, wraz ze świetnym skomunikowaniem miasta powoduje, że magazyny w tym regionie cieszą się ogromnym zainteresowaniem najemców” – mówi Marek Dobrzycki, Managing Director w Panattoni.

Panattoni Park Poznań IX to kolejne centrum dystrybucyjne dewelopera, które powiększa wielkopolski portfel o 80 000 m kw. nowoczesnej powierzchni magazynowej. Obejmuje dwa obiekty, z których jeden – o powierzchni 39 400 m kw. - jest już ukończony i niemal w całości wynajęty. Drugi jest w trakcie budowy. Będzie miał blisko 41 000 m kw., z czego 18 000 m kw. (w tym 987 m kw. biura) zajmie Rhenus Logistics S.A. Firma świadczy kompleksowe rozwiązania z zakresu logistyki kontraktowej, transportu drogowego, morskiego i lotniczego. W obszarze rozwiązań magazynowych w Polsce, Rhenus specjalizuje się w obsłudze logistycznej kanału e-commerce w ramach projektów dedykowanych, a także projektów typu "multi-user.'

To już kolejny przykład współpracy Rhenus z Panattoni. „Decyzja o nowej lokalizacji w Poznaniu podyktowana była dynamicznym rozwojem naszej spółki. Z jednej strony umożliwi nam zarówno obsługę klientów krajowych, jak i sprawną dystrybucję na rynki europejskie. Z drugiej, o czym się przekonaliśmy, deweloper jest gwarantem tego, że zastosowane w obiekcie rozwiązania będą przyjazne środowisku i zatrudnionym tam pracownikom” – mówi Sławomir Kossakowski, Członek Zarządu Rhenus Logistics S.A. Jednym z niestandardowych rozwiązań będzie podwyższenie przez dewelopera wysokości hali do 11,5 m. Obiekt przystosowany będzie także do przeładunków typu cross-dock oraz spełni wszystkie wymagania certyfikacji BREEAM na poziomie „Very Good”.

Komunikacyjny bonus. Panattoni Park Poznań IX leży w podpoznańskim Tarnowie Podgórnym, tuż przy węźle drogi krajowej nr 92 oraz Zachodniej Obwodnicy Poznania, będącej częścią trasy ekspresowej S11. Blisko stąd jest także do węzła autostrady A2 - Poznań Zachód. Taka lokalizacja stwarza doskonałą okazję nie tylko do działalności krajowej, ale i międzynarodowej. Autostrada A2 jest strategiczną drogą łączącą Poznań z dwoma najważniejszymi ośrodkami logistycznymi – Łodzią i Warszawą – a jednocześnie zapewnia bezpośrednie połączenie z Berlinem i Europą Zachodnią. Poznań ma również dobre połączenie z Wrocławiem dzięki krajowej drodze S5. Kolejnymi ważnymi czynnikami są liczne połączenia kolejowe oraz międzynarodowe lotnisko Poznań-Ławica.