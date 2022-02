RLG: System kaucyjny musi zapewniać konsumentom równy dostęp

System kaucyjny obejmie cały kraj i musi zapewniać powszechny i równy dostęp dla konsumentów, wprowadzających opakowania po napojach objętych systemem oraz jednostek handlu - mówi Andrzej Grzymała, dyrektor zarządzający i wiceprezes zarządu RLG w Polsce

Autor: Olimpia Wolf

Data: 01-02-2022, 10:24

Andrzej Grzymała, dyrektor zarządzający i wiceprezes zarządu RLG w Polsce komentuje założenia ustawy dot. systemu kaucyjnego. Fot. materiały prasowe

System kaucyjny: Butelki szklane i z tworzyw sztucznych

- Ministerstwo Klimatu i Środowiska opublikowało Projekt ustawy o systemie kaucyjnym. Planowany termin rozpoczęcia obowiązywania systemu to 1 lipca 2024 roku, przed nami więc wiele miesięcy na dobre zdefiniowanie i wdrożenie systemu dopasowanego dla Polski. Zaproponowane przez Ministerstwo ramy prawne dają swobodę organizującym system do stosowania najlepszych praktyk z istniejących już systemów kaucyjnych, jednocześnie umożliwiając elastyczne dostosowanie rozwiązań do warunków rynkowych w Polsce. Dobrze zdefiniowany system kaucyjny powinien umożliwić operatorowi zarządzanie wszystkimi procesami - mówi Andrzej Grzymała, dyrektor zarządzający i wiceprezes zarządu RLG w Polsce.

- Legislator objął zakresem butelki po napojach z tworzyw sztucznych do 3 l oraz butelki szklane wielokrotnego użytku do 1,5l. Warto by rozszerzyć ten zakres o puszkę aluminiową, aby osiągnąć najlepsze efekty środowiskowe. Systemem obligatoryjnym objęte zostały sklepy o powierzchni powyżej 100 m2, reszta jednostek może w nim wziąć udział dobrowolnie, przy czym nie zostały określone zasady ich wynagradzania za udział w systemie - dodaje.

System kaucyjny: Ilu będzie operatorów?

- Projekt nie określa także zasad dotyczących przepływów finansowych czy wysokości kaucji, sposobów na zminimalizowanie oszustw w systemie. Kwestie te będzie ustalał “podmiot reprezentujący”, czyli operator systemu. Nie powstało ograniczenie, co do liczby utworzonych operatorów systemu. Dużo więc będzie zależało od wprowadzających napoje w opakowaniach. Ważne, czy uzyskają porozumienie, dzięki któremu powstanie jeden operator czy powstanie ich kilku - zauważa.

- W kwestii przedsiębiorców jest wybranie najlepszych efektywnie finansowo i środowiskowo rozwiązań, ale wypracowanie wspólnego stanowiska często jest nie lada wyzwaniem. Kluczowe więc będzie czy system zostanie oparty o scentralizowane rozwiązanie informatyczne, które wesprze zarządzanie wszystkimi procesami. Ułatwi to rozliczenia finansowe, komunikację z infrastrukturą techniczną, logistykę odbiorów, raportowanie, zarządzanie zebranym materiałem a także analizę i planowanie procesów - tłumaczy.

Równy dostęp dla konsumentów

- Finansowany będzie przez wprowadzających i przez nieodebrane środki z kaucji. Ustanowienie ram prawnych jest pierwszym krokiem do wprowadzenia systemu kaucyjnego - mówi.

- Przed nami 30 dni konsultacji, które mogą także wpłynąć na wygląd ostatecznej ustawy. Wprowadzenie systemu zniweluje negatywne oddziaływanie odpadów opakowaniowych objętych jego zakresem na środowisko i pozwoli na ponowne wykorzystanie zebranego materiału. Jest to krok, który podejmuje coraz więcej krajów w Unii Europejskiej, bo pozwala on na osiągnięcie celów gospodarki o obiegu zamkniętym i celów określonych w Dyrektywie Single Use Plastic (77 % zbiórki opakowań plastikowych po napojach w 2025 r). Definiując system należy wziąć pod uwagę zmieniającą się rzeczywistości, oprzeć go na danych i wziąć pod uwagę obecnie dostępne technologie, aby wspierać dalsze rozszerzenia jego zakresu w przyszłości - podsumowuje Andrzej Grzymała.