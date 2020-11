Robert Kremser, Bisnode na FRSiH: Przedsiębiorcy częściej niż kiedyś korzystają z internetowych narzędzi

To, co się obecnie bardzo zmieniło, nie tylko w biznesie, ale również w codziennym życiu, to wejście na wielu płaszczyznach w internetową przestrzeń – mówił Robert Kremser, dyrektor rozwoju biznesu, Bisnode Polska Sp. z o.o. w trakcie debaty "Eksport w czasach lokalności i nowych reżimów bezpieczeństwa" podczas Internetowego Forum Rynku Spożywczego i Handlu.