W 2023 roku cena jest nadal pierwszoplanowym kryterium dokonywania wyborów przez konsumentów - z Robertem Krzakiem z EY Polska, ekspertem sektora handlu i produktów konsumenckich rozmawia Olimpia Wolf.

Fot. materiały prasowe

Cena pierwszoplanowym kryterium dokonywania wyborów

Olimpia Wolf: Rok 2022 przyniósł wysoką inflację, zwyżkę cen artykułów spożywczych, rosnące koszty produkcji i prowadzenia sieci handlowych, niepewność co do przyszłości gospodarki światowej oraz atak Rosji na Ukrainę z jego konsekwencjami we wszystkich elementach naszego życia. Czego możemy spodziewać się w obecnym roku w branży FMCG?

Robert Krzak: To prawda, że rok 2022 był szczególnie trudny dla społeczeństwa oraz przedsiębiorców. Pamiętajmy też, że ubiegły rok to koncentracja klientów przede wszystkim na cenie, wzrosty obrotów i udziałów rynkowych konceptów dyskontowych, zwiększenie aktywności promocyjnej oraz wzrost sprzedaży artykułów marek własnych sieci handlowych. Uważam, że w obecnym roku ceny artykułów spożywczych nadal będą wzrastać. Prawdopodobnie będzie się to działo wolniej niż w roku 2022, ale nie widać oznak zatrzymania trendu wzrostowego cen artykułów spożywczych. Nawet udział formatów dyskontowych w całości sprzedaży (ponad 40%) nie zapobiegł znacznemu wzrostowi cen na półkach. Dotychczasowa funkcja „ochrony przed wzrostem” cen deklarowana chętnie przez największych graczy rynkowych, ani ostra konkurencja rynkowa również nie zapobiegły wysokiemu ich wzrostowi. W roku 2023 cena nadal jest pierwszoplanowym kryterium dokonywania wyborów przez konsumentów. Kryterium ceny jako podstawowego warunku podejmowania decyzji zakupowych w handlu artykułami szybko zbywalnymi nie zmienia się w Polsce od wielu lat. Pozwala to również na stały, a ostatnio nawet bardziej dynamiczny rozwój sieci dyskontowych, a zwłaszcza lidera cenowego w Polsce.

Trwa „przepychanka” na półkach sklepowych

Wielu ekspertów zwraca uwagę, że z uwagi na niską cenę konsumenci coraz częściej wybierają artykuły marek własnych. Czy według Pana w 2023 roku wzrośnie udział marek własnych sieci w całości sprzedaży?

Niższe ceny artykułów porównywanych wprost i publicznie w gazetkach powinny spowodować wzrost sprzedaży artykułów marek własnych sieci. Może to przyczynić się do spłycenia asortymentu i ewentualnie eliminacji słabiej rotujących artykułów markowych z ofert sklepów. Tym samym klienci bedą mieć bardziej ograniczony wybór. Pamiętajmy, że jakość artykułów marek własnych sieci jest dzisiaj wysoka. Wielokrotnie nie odbiega od jakości produktów markowych. Nie oferuje jednakże wartości, reprezentowane przez marki, z którymi identyfikuje się część konsumentów. Niektórzy klienci sięgają po produkty markowe, by sprawić sobie przyjemność. „Przepychanka” na półce pomiędzy markami i markami własnymi sieci będzie trwała, ze wskazaniem na marki własne sieci. Wszak to sieci decydują, co zaoferować klientom na własnych półkach, a marki walczą o świadomość klientów. Jest to znana wszystkim profesjonalistom handlowym wojna pomiędzy „ shelves space (detaliści) i mind spaces” (producenci marek).

Retail branding nie spowodował jeszcze jednoznacznej asocjacji wartości z brandami detalicznymi i pod tym względem jest trudno sieciom handlowym walczyć z markami o udział w „mind space” klienta. Zresztą wszystkie sieci, które nie próbowały budować swojej pozycji rynkowej na innych wartościach jak wybór, jakość, przyjemność zakupów „odpuszczając” nieco walkę o percepcję cenową zakończyły już swoją historię rynkową. Problemem dla sieci może być relatywnie wyższy wzrost cen zakupu produktów marki własnej vs. produkty markowe. Produkty BIO i EKO nie zapewniają przewagi konkurencyjnej, a ich przyszłość nie jest jasna. Zważając na oczekiwania konsumentów co do ceny i mimo deklaratywnego zainteresowania szerokiej grupy konsumentów produktami BIO i EKO sądzę, że sprzedaż tych produktów będzie się zmniejszać ilościowo, pewnie nie wartościowo, ze względu na wzrosty cen.

Bezwzględna walka o udziały w rynku

Rosną koszty prowadzenia biznesu, walka cenowa cały czas trwa. Jakie formaty sklepowe są na prowadzeniu?

Wzrost kosztów ponoszonych przez sieci handlowych niewątpliwie cały czas trwa. Dotyczy to zarówno kosztów surowców, energii, transportu jak i personelu. Walka cenowa znów faworyzuje na rynku organizacje prowadzące bardziej uproszczony model handlu, z ograniczonym asortymentem i mniejszą liczbą pracowników per sklep, przy powtarzalnym modelu sklepowym. Wzrost udziału największego gracza na rynku jak i wzrost modelu dyskontowego jest w dzisiejszej sytuacji nie do zatrzymania. Nie oznacza to, że dyskonterzy nie "digitalizują" swoich operacji zapewniając sobie obniżenie wybranych pozycji kosztowych np. zużycie energii, koszty personalne. Nie sądzę więc, że będzie to rok wielkich zmian na rynku, raczej rok bezwzględnej walki wszystkich ze wszystkimi o udziały w rynku i rentowność. Obrót graczy rynkowych, ich percepcja cenowa, a tym samym liczba odwiedzin poszczególnych gospodarstw w sklepach poszczególnych marek warunkuje ich pozycje rynkowe w oczach klientów i dostawców pod dewizą: „sales first profit will come later”.