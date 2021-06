Rolno-spożywcze biznesy Roberta Lewandowskiego

Robert Lewandowski chętnie wchodzi w różne biznesy, także te związane z branżą rolno-spożywczą. Oprócz reklamowania produktów takich jak Coca-Cola czy Oshee, kapitan reprezentacji Polski sprzedaje swoje własne wyroby, a także angażuje się projekty związane z gastronomią czy biotechnologią.

Autor: PP, www.portalspozywczy.pl / Wprost

Data: 14-06-2021, 18:21

Robert Lewandowski i inwestycje w biznes rolno-spożywczy; fot. shutterstock.com

W czerwcu zeszłego roku "Wprost" umieścił Roberta i Annę Lewandowskich na 80. miejscu w rankingu najbogatszych Polaków. Ich majątek został wyceniony na 500 mln złotych.

- Majątek Lewandowskich to sfera domysłów, ale szacuje się, że Robert za jeden tylko sezon gry w Bayern Monachium dostaje 20 mln euro. Do tego różne premie i wynagrodzenie za występy w reklamach. Ma kontrakty z Gilette, Huawei, Head&Shoulders. Od lat piłkarz jest też ambasadorem marki Coca-Cola. - pisze "Wprost".

Kapitan reprezentacji Polski koncentruje się nie tylko na sporcie, ale chętnie wchodzi w różne biznesy.

Restauracja Roberta Lewandowskiego

Lewandowski inwestuje m.in. w ulubiony biznes gwiazd, czyli restaurację. Za kilka tygodni w zrewitalizowanym kompleksie Browarów Warszawskich zostanie otwarta restauracja, w której powstanie zaangażowany jest również syn Magdy Gessler, Tadeusz Muller. Do jego zadań należy ułożenie menu oraz stworzenie koncepcji całego lokalu.

Lewy inwestuje w biotechnologię

Bio-Lider to nowy gracz na rynku biotechnologii powstały na początku 2021 roku. Wśród głównych inwestorów jest Robert Lewandowski, kapitan reprezentacji Polski w piłce nożnej.

Spółka powstała dzięki połączeniu z Bio-Gen - jednym z czołowych producentów biopreparatów przeznaczonych dla rolnictwa, sadownictwa, hodowli zwierząt oraz rekultywacji zbiorników wodnych - i rozpoczyna dystrybucję pod nową, wspólną marką: Bio-Lider Naturalnie z Bio-Gen.

Gama produktów RL9

Polsce i Niemczech można kupić kawę sygnowaną nazwiskiem Lewandowskiego. Produkt dostępny jest w kilku wariantach (crème, espresso, gold) i wersjach opakowań (słoiki 200 g, opakowania 250 g i 1 kg). Ceny wahają się od 15 do 62 zł.

Stacjonarnie można ją kupić w Kauflandzie czy w Aldi. W internetowym sklepie „foods by Ann” (to z kolei biznes małżonki) dostępna jest cała gama produktów RL9 bez żadnych ograniczeń: batony energetyczne, napoje, a nawet ciasteczka czy krem orzechowo-czekoladowy z podobizną „Lewego”.

Levann - nowa firma Anny i Roberta Lewandowskich

Niedawno poinformowano, że na rynek wchodzi Levann - nowa firma Anny i Roberta Lewandowskich, która konsoliduje ich marki własne.

Lewandowscy pod szyldem spółki Levann łączą nie tylko swoje doświadczenia w holistycznym podejściu do zdrowia, ale też dotychczasowe marki własne: Foods by Ann, RL9 i RL9 Coffee. W ofercie firmy Levann znajdą się również witaminy i suplementy diety takie jak: Omega-3 D3 + K2, Witamina D3 i K2, Zestaw witamin i minerałów dla mężczyzn, Zestaw witamin i minerałów dla kobiet, Witamina C Complex, Witamina B Complex, Ashwaganda, czy suplementy wspierające koncentrację i energię.

Czytaj: Anna i Robert Lewandowscy ruszają z nową firmą