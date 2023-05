Wiemy, że musimy dalej rozwijać polskie rolnictwo; konieczna jest odbudowa hodowli oraz odbudowa polskiego przetwórstwa – podkreślił w sobotę w Warszawie na konwencji programowej PiS minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus.

Jak dodał, przede wszystkim Prawo i Sprawiedliwości zależy na pokonaniu sytuacji, która powstała po wybuchy wojny na Ukrainie, a która wiąże się z "wojną ekonomiczną, wojną gospodarczą".

"Musimy przygotować programy na różne kryzysy, musimy wprowadzić mechanizmy, które pozwolą sobie radzić z sytuacją taką jak z Ukrainą, bo z Ukrainą i jej towarami będziemy dalej żyć. Mechanizmy, które przygotujemy z Unią Europejską - a to już umiemy robić - które sprawią, że polski rolnik nie będzie tracił na transporcie żywności przez nasz kraj, tylko że będzie na tym zarabiał, że będzie na tym zarabiał polski przedsiębiorca" - podkreślił Telus.

Według niego, kolejną rzeczą do zrobienia jest "odbudowa polskiej hodowli". Przypomniał, że na polską hodowlę negatywnie wpłynęła epidemia ASF.

"Gdybyśmy mieli hodowlę na wysokim poziomie, nie mielibyśmy problemu ze zbożem. Potrzebujemy hodowli tak rozwiniętej, żeby nam zrównoważyła produkcję zboża. Kładziemy na to mocny nacisk i już to robimy - sprawa wprowadzenia dobrostany zwierząt to kontynuacja odbudowy hodowli" - stwierdził Telus.

Wskazał także na problemy z opłacalnością produkcji rolnej. "Jako Polska straciliśmy bardzo ważną rzecz: nie mamy polskiego przetwórstwa" - powiedział minister rolnictwa. Jak zaznaczył, zostało ono sprzedane w czasie transformacji. "Będziemy odbudowywać polskie przetwórstwo. Polski rolnik nie decyduje o cenach swojej produkcji, decyduje koncern, który przychodzi i skupuje. My to zmienimy" - zadeklarował minister rolnictwa.

Robert Telus podkreślił także, że priorytetem na wsi jest prowadzenie gospodarki rolnej. "Jesteśmy gościnni i cieszymy się, kiedy mieszkańcy z miast przeprowadzają się do nas. Ale do wszystkich gości: pamiętajcie, na wsi rolnictwo jest priorytetem. Gdybym przeprowadził się do Łodzi, tobym nie mógł krytykować, że w Łodzi jeżdżą tramwaje. Na wsi nie może przeszkadzać kombajn i kogut" - stwierdził minister.

Podkreślił wolę rozwijania rolnictwa. "Polskie rolnictwo jest dla nas bardzo ważne, jest bardzo ważnym działem gospodarki" - mówił Telus.