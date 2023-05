Ukraina pomogła nam w negocjacjach z Unią Europejską - mówił w czwartek w programie Tłit Wirtualnej Polski minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus. Dodał, że w czwartek o godz. 9 ma spotkanie z ministrem rolnictwa z Ukrainy Mykołą Solskim ws. dalszej współpracy.

Robert Telus spotka się z ministrem rolnictwa z Ukrainy /fot. PAP/Marcin Bielecki

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus zaznaczył, że Ukraina pomogła Polsce w negocjacjach z Unią Europejską. Podkreślił, że "czuje zrozumienie ze strony ukraińskiej".

"Dziś mam o 9.00 spotkanie z ministrem rolnictwa z Ukrainy i właśnie będziemy też rozmawiać o dalszej współpracy" - poinformował Telus.

We wtorek Komisja Europejska poinformowała o przyjęciu tymczasowych środków zapobiegawczych dotyczących przywozu z Ukrainy pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika. Regulacje te zakazują w okresie od 2 maja do 5 czerwca br. (z możliwością przedłużenia) swobodnego obrotu nasionami wymienionych roślin pochodzącymi z Ukrainy w pięciu państw członkowskich UE: Bułgarii, Polsce i Rumunii oraz na Węgrzech i Słowacji. Produkty te nadal mogą znajdować się w tranzycie przez te pięć państw członkowskich w ramach wspólnej celnej procedury tranzytowej lub trafiać do kraju lub terytorium poza UE.

Pochodzące z Ukrainy pszenica, kukurydza, rzepak i słonecznik mogą również być dopuszczane do swobodnego obrotu we wszystkich państwach członkowskich UE innych niż Bułgaria, Polska, Rumunia, Słowacja i Węgry.