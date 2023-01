Na targach elektroniki użytkowej CES 2023 w Las Vegas zaprezentwano robota, który serwuje koktajle, alkoholowe i bezalkoholowe.

fot. shutterstock

Robot serwujący drinki. Takie rzeczy tylko w Las Vegas?

Bezprzewodowy ekspres do koktajli Bev marki Black+Decker, który miał swoją premierę na targach CES 2023, potrafi przygotować 40 różnych drinków. Na jednym ładowaniu może zrobić 250 koktajli, więc jest w stanie spokojnie obsłużyć niewielką imprezę. Trzeba przyznać, że to spory postęp w porównaniu z ubiegłym rokiem, kiedy to firma Black+Decker zaprezentowała w Las Vegas automat, który potrafił jedynie mieszać napój po naciśnięciu przycisku. Operacja ta wymagała jednak od gospodarza imprezy sporego udziału w przygotowaniu drinka. Bev nie wymaga jakiejkolwiek ingerencji człowieka, poza ładowaniem baterii, wymianą kapsułek smakowych i uzupełnianiem składników.

Robot pobiera płyny z kilku butelek alkoholu na raz, w tym np. ginu, wódki, tequili, rumu, whisky. Do wymieszania drinków używa zawartości kapsułek smakowych, od mrożonej herbaty Long Island po Margaritę. Podobnie jak w przypadku automatów do kawy czy herbaty, maszyna oferuje wybór alkoholowej "mocy" napitku.

Według zapowiedzi firmy automat ma trafić na rynek wiosną tego roku i będzie kosztował 400 dolarów, czyli ok. 1750 zł. Do tego trzeba dodać cenę kapsułek jednego rodzaju drinku (ok. 20 dolarów za 6 sztuk). Tanio nie jest, ale wynajęcie barmana na imprezę to jeszcze większy koszt.