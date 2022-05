Rocznie do budżetu trafi 150 mln zł w związku z opłatami weterynaryjnymi

Do budżetu państwa rocznie ma trafić ponad 150 mln zł więcej w związku z nowymi opłatami za przeprowadzane kontrole urzędowe i inne czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną - wynika z projektu rozporządzenia ws. stawek opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję.

Autor: PAP

Data: 30-05-2022, 17:39

Rocznie do budżetu trafi 150 mln zł od Inspekcji Weterynaryjnej/ fot. Diego San on Unsplash

W poniedziałek na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi ws. stawek opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną.

W uzasadnieniu projektu wyjaśniono, że wysokość stawek została ustalona zgodnie z wytycznymi przewidzianymi w rozporządzeniu UE oraz przepisami noweli ustawy z dnia 28 kwietnia br. o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw.

Jakie stawki za usługi Inspekcji Weterynaryjnej?

"W projektowanym rozporządzeniu zaproponowano pobieranie opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną na podstawie czasu pracy niezbędnego do wykonania danej czynności, z wyjątkiem kilku czynności takich jak przeprowadzanie kontroli granicznych, gdzie opłata została ustalona od przesyłki oraz na podstawie wielkości produkcji (od tony produktów lub liczby zwierząt), tj. analogicznie jak w przypadku aktualnie obowiązujących przepisów w tym zakresie" - przekazano.

Dodano, że projekt ustala też wysokość opłaty minimalnej (jedna godzina pracy plus czas niezbędny na dojazd), która wynosi 112,80 zł. "Stawka ta uwzględnia przeciętny koszt podróży (...) obliczony w sposób niedyskryminujący podmiotów ze względu na odległość ich obiektów od siedziby właściwych organów. Określenie opłaty minimalnej ma służyć pokryciu kosztów dojazdu osoby wykonującej czynności urzędowe" - wskazano w uzasadnieniu.

W ocenie skutków regulacji projektu dodano, że zaproponowane stawki opłat obliczono w oparciu o dane dotyczące roku 2019, przekazane przez powiatowych, granicznych i wojewódzkich lekarzy weterynarii oraz będące w dyspozycji Głównego Inspektoratu Weterynarii.

"Pobrane opłaty będą stanowiły w całości dochód budżetu państwa. Szacuje się, że z tego tytułu do budżetu państwa corocznie odprowadzanych będzie ponad 150 mln zł dochodów więcej, przy założeniu utrzymania liczby podmiotów oraz kontroli na poziomie zbliżonym do przyjętego do założeń 2019 r." - poinformowano.