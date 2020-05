Rodzinna szajka kradła ciągniki i maszyny rolnicze

Wojciechowski: W UE jest silna presja, by ograniczać wydatki na rolnictwo

Do zatrzymania doszło pod koniec kwietnia. Policjanci już wcześniej ustalili, że w okolicach, gdzie dochodziło do kradzieży, pojawiał się citroen berlingo. Kryminalni postanowili więc sprawdzić, czy za kradzieżami nie stoi rodzina z powiatu grójeckiego, do której należał samochód.

"Kilka dni temu na drodze w kierunku Piotrkowa Trybunalskiego policjanci zatrzymali do kontroli citroena i jadącego za nim ciężarowego renault. W samochodach siedziała cała rodzina: dwóch braci i oraz dwaj synowie jednego z nich. Na skrzyni ładunkowej ciężarówki znajdowała się skradziona koparka" - poinformowała PAP rzeczniczka mazowieckiej policji podinsp. Katarzyna Kucharska.

Zatrzymani zostali przewiezieni do policyjnego aresztu w Piotrkowie Trybunalskim. W pierwszych dniach maja mężczyźni zostali tymczasowo aresztowani. Policjanci wyjaśniają teraz m.in. ile kradzieży może mieć na koncie złodziejska rodzina.(