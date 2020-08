Rohlig Suus Logistics uruchamia nowe centrum logistyczne w Gdańsku

Green Factory Logistics oddaje do użytku nowy magazyn i rozpoczyna kolejną inwestycję

Obiekt o powierzchni 12 tys. m. kw. łączy funkcję magazynową i przeładunkową. Zastosowane w nim zostały rozwiązania umożliwiające dostęp do terminala przeładunkowego typu cross-dock z trzech stron magazynu – dzięki temu czas realizacji operacji magazynowych jest znacznie krótszy.

Nowy obiekt w dużym stopniu wesprze rozwój logistyki kontraktowej oraz krajowych i międzynarodowych przewozów drobnicowych. Jedną z kluczowych usług jest także obsługa drobnicy morskiej przypływającej w kontenerach. Rohlig Suus planuje również wykorzystać wzrost popularności sektora e-commerce. W obiekcie znajduje się magazyn czasowego składowania, miejsce uznane oraz skład celny, co znacznie przyspiesza obsługę towarów z dalekiego wschodu.

Biznes na Pomorzu intensywnie się rozwija, a inwestycje w infrastrukturę dynamicznie rosną. Na szczególną uwagę zasługują osiągnięcia Portu Gdańsk, który dzięki rekordowej liczbie przeładunków zajął czwarte miejsce na Bałtyku. Port ten uzyskuje także najlepsze wyniki spośród wszystkich polskich portów. W zeszłym roku jego udział w wymianie towarowej Polski wyniósł 48,2 proc.

– Tylko w ubiegłym roku liczba przeładowanych kontenerów w gdańskim porcie przekroczyła 2 mln TEU. To wzrost o ponad 5 proc. Z kolei w Porcie Gdynia, według prognoz obrotu towarowego, w ciągu najbliższych 10 lat wolumen przeładunku towarów może wzrosnąć aż dwukrotnie. Dodając do tego inwestycje drogowe i kolejowe, które mają poprawić dostęp do portów, w perspektywie długoterminowej możemy spodziewać się istotnego wzrostu wolumenów. Wzrosnąć może także zapotrzebowanie na usługi logistyczne, dlatego zdecydowaliśmy się rozwijać nasze centrum w tym regionie – powiedział Jarosław Bomba dyrektor oddziału ROHLIG SUUS Logistics w Gdańsku.

Gdański obiekt jest kolejną inwestycją firmy w powierzchnie magazynowe. Na początku lipca Rohlig Suus Logistics otworzył największy w swojej historii hub magazynowo-przeładunkowy. Budynek o łącznej powierzchni 48,5 tys. m kw. jest zlokalizowany w Sokołowie koło Warszawy.