Rok Grzegorza Pudy. Minister, który schował do szafy własną ustawę

Grzegorz Puda po roku odchodzi z resortu rolnictwa i powraca do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Choć jego kadencję trudno uznać za udaną, sam minister nie zrobił wiele, aby przekonać do siebie już na starcie wrogo do niego nastawione środowisko.

Autor: Adam Tubilewicz

Data: 27-10-2021, 15:01

Grzegorz Puda opuszcza ministerstwo rolnictwa po rocznej kadencji. fot. PAP/Mateusz Marek

Jak Puda został ministrem?

Grzegorz Puda był ministrem rolnictwa od 6 października 202o r. do 26 października 2021 r. Mimo że jego kadencja trwała niewiele ponad rok, największe emocje budziła na samym początku. Puda zastąpił Jana Krzysztofa Ardanowskiego w środku politycznego kryzysu wywołanego przez "Piątkę dla zwierząt".

Pożegnanie Ardanowskiego z resortem rolnictwa było tyleż gwałtowne co niespodziewane. W przeciwieństwie do wydarzeń z 2018 r., minister tym razem nie obronił branży przed nowelizacją Ustawy o ochronie zwierząt. Co więcej, jego liczne krytyczne wypowiedzi na temat przepychanej w pośpiechu nowelizacji oraz zagłosowanie przeciwko niej w Sejmie doprowadziły do zawieszenia w prawach członka PiS i w konsekwencji odejścia z ministerstwa.

To właśnie Grzegorz Puda był sejmowym sprawozdawcą projektu tzw. "Piątki dla zwierząt". Zastąpienie przeciwnego ustawie ministra jej zdecydowanym zwolennikiem odebrano w środowisku jako próbę siłowego przełamania oporu środowisk rolniczych.

W chwili objęcia fotela szefa MRiRW o Grzegorzu Pudzie wiadomo było niewiele. 38-letni poseł drugiej kadencji od 2019 r. był sekretarzem stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, a po przekształceniach w strukturze ministerstw, przeszedł na funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

Zootechnik z Bielska i przyjaciel zwierząt

Grzegorz Puda urodził się w Bielsku-Białej. W 2006 uzyskał tytuł zawodowy magistra inżyniera z zakresu zootechniki na Akademii Rolniczej w Krakowie. Pracował m.in. jako kierownik marketingu w prywatnym przedsiębiorstwie i koordynator w starostwie powiatowym.

Zaangażował się w działalność polityczną w ramach Prawa i Sprawiedliwości. W 2006, 2010 i 2014 uzyskiwał mandat radnego miejskiego w Bielsku-Białej. W wyborach parlamentarnych w 2015 został wybrany na posła VIII kadencji. Ponownie w 2019 r. został wybrany na posła IX kadencji.

W opinii specjalistów z różnych segmentów rynku rolno-spożywczego, których rok temu pytaliśmy o opinie na temat Grzegorza Pudy, najczęściej przewijało się jedno zdanie: w branży jest on osobą nieznaną. Najostrzej nowego ministra ocenił Piotr Lisiecki, prezes Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz.

- Obserwując zachowanie Grzegorza Pudy w czasie procedowania "Piątki Kaczyńskiego", nabrałem przekonania, że będzie to bardzo słaby minister rolnictwa, nie rozumiejący współczesnych mechanizmów produkcji zwierzęcej. W swoich wypowiedziach przedkładał infantylny bambizm (postrzeganie świata zwierząt przez pryzmat kreskówek - przyp. red.) ponad interes polskiego rolnictwa. To bardzo zły znak na przyszłość. Bardzo obawiamy się o to jak może się ułożyć przyszła współpraca - podsumowywał w październiku 2020.

Minister, który schował własną ustawę do szafy

Początek kadencji Grzegorza Pudy upłynął pod znakiem silnych protestów rolników wobec "piątki". Na początku minister mocno bronił swojego projektu przekonując, że „Piątka dla zwierząt” jest dostosowaniem się do rozporządzenia UE, a w "środowisku rolniczym jest wielu zwolenników ustawy."

Narracja zaczęła zmieniać się w listopadzie 2020 r. Wówczas po raz pierwszy usłyszeliśmy o "nowej "piątce dla zwierząt".

- Z tego, co wiem jest to projekt poselski, ale z tą różnicą, że będzie to ustawa o ochronie zwierząt i w jednej ustawie także połączymy ustawę o inspekcji ochrony zwierząt - mówił Puda. Dodał, że w związku z tym będzie to szeroka ustawa zapewniająca dobrostan zwierzętom.

Po tym jak stało się jasne, że "Piątka Kaczyńskiego" nie wejdzie w życie w zaproponowanym przez PiS kształcie, minister skupił się na bieżących problemach. Na początku kadencji chętnie spotykał się z organizacjami branżowymi, ale w publicznych wypowiedziach zdecydowanie deklarował wsparcie rodzinnych małych i średnich gospodarstw rolnych, w kontrze do rzekomo promowanych wcześniej dużych przedsiębiorstw.

Na początku 2021 roku Puda ogłosił swój sztandarowy projekt paszportyzacji polskiej żywności. Przewiduje on budowę cyfrowego systemu umożliwiającego m.in. śledzenie informacji o produktach w łańcuchu dostaw, tj. "od pola do stołu”. MRiRW: ruszają prace nad projektem "paszportyzacji polskiej żywności"

Jednocześnie minister, który od początku posądzany był o uległość wobec organizacji prozwierzęcych, próbował budować swoją wiarygodność nie zgadzając się np. na zaostrzenie przepisów ws. sprzedaży żywych karpi, a postulowane przez Sylwię Spurek pomysły na eliminacji mięsa i mleka z diety określał jako "niebezpieczną lewicową ideologię."

Co stało się z "Piątką dla zwierząt"? W lutym minister mówił już, że w tej sprawie "sytuacja bardzo się zmieniła."

- Jest też sprawą oczywistą dla nas, że wobec sytuacji pandemii kwestia +piątki dla zwierząt+ została odsunięta na dalszy plan. Ja sam nie wiem, jakie będą jej dalsze losy - przyznał.

Puda przeprasza rabinów i unika rolników

Ciekawe światło na postawę Grzegorza Pudy rzuca informacja, do której dotarliśmy na początku maja 2021 r.

Pod koniec kwietnia minister Puda spotkał się z przewodniczącym Europejskiego Stowarzyszenia Żydów rabinem Menachemem Margolinem, naczelnym rabinem Holandii Binyominem Jacobsem oraz Edwardem Odonerem, przewodniczącym Głównej Komisji Rewizyjnej Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce (TSKŻ).

Spotkanie zostało zwołane po miesiącach spekulacji związanych z proponowanym przez polski rząd projektem ustawy "Piątka dla Zwierząt", który początkowo zakładał ograniczenie uboju koszernego do potrzeb lokalnych. Grzegorz Puda zapewnił żydowskich przywódców, że Polska nie prowadzi prac zmierzających do zmiany zasad uboju w celu ograniczenia dostaw koszernego mięsa na eksport do wspólnot religijnych w całej Europie. Więcej na ten temat w tekście: Rabini zadowoleni z odrzucenia "Piątki dla zwierząt"

Latem minister Puda mocno zaangażował się w promocję Polskiego Ładu. Z rolnikami, branżowcami czy od lat upominającymi się o podwyżki lekarzami weterynarii rozmawiał już mniej chętnie, co skrzętnie wykorzystywała AgroUnia. Organizacja Michała Kołodziejczaka na krytyce działań i braku działań ministra zdecydowanie zyskała, a po przekształceniu w partię zaczęła być odbierana jako realne zagrożenie dla PiS na wsi.

Henryk Kowalczyk nowym ministrem rolnictwa

Nie dziwi więc, że już w sierpniu pojawiły się pierwsze pogłoski o zmianie na stanowisku ministra rolnictwa. Media donosiły też o dziwnych zachowaniach Grzegorza Pudy, jak zamiłowanie do drogich samochodów służbowych czy zwalnianie pracowników ministerstwa z długoletnim stażem.

W połowie września Sejm obronił Pudę przed wnioskiem o wotum nieufności, ale giełda nazwisk już ruszyła. Jedyną wątpliwością stało się nie czy, ale kiedy minister pożegna się ze stanowiskiem. 26 października Puda oddał się do dyspozycji premiera.

- Mam nadzieję, że to, co się udało zrobić, będzie procentowało mojemu następcy. (…) Zostawiam resort z budżetem zwiększonym rok do roku o 20 procent. To bardzo dużo środków finansowych. To duże wyzwanie, żeby to w przyszłym roku wydać - powiedział żegnając się z resortem.

Następcą Pudy został Henryk Kowalczyk. Już na starcie jego notowania stoją wyżej. W branży jest dobrze wspominany z lat 2005-07, kiedy był wiceministrem resortu kierowanego przez Krzysztofa Jurgiela.

Grzegorz Puda - ocena kadencji

Kadencja Grzegorza Pudy z pewnością nie przejdzie do historii jako udana. Jarosław Kaczyński szybko przekonał się, że resort rolnictwa nie należy do tych, które można obsadzić losowym posłem z trzeciego szeregu partyjnych ław, w dodatku niezaznajomionym z branżą.

Sam minister, choć od początku miał pod górkę jako "twarz" wrogiem rolnikom ustawy, sam zrobił niewiele, by sobie pomóc. Rozdarty między koniecznością zachowania partyjnej lojalności a próbami odzyskania twarzy w nowym środowisku, szybko zmęczył się zajmowanym stanowiskiem. Cegiełkę dołożyły problemy, z którymi poprzednicy Pudy zmagali się od lat: ASF, susze czy grypa ptaków. Pojedyncze inicjatywy w rodzaju paszportyzacji, jakkolwiek wartościowe, nie są raczej w stanie zmienić całościowego, niekorzystnego obrazu kadencji Grzegorza Pudy. Trudno oprzeć się wrażeniu, że partia wyrządziła mu po prostu krzywdę rzucając na zbyt trudny odcinek.

Czy Henryk Kowalczyk będzie lepszym ministrem rolnictwa? Po pierwszych reakcjach widać, że czeka go łatwiejszy start. Wiemy też, że pod jego skrzydłami resort będzie miał zupełnie inny kształt - także osobowy. Z gmachu przy Wspólnej odchodzi też bowiem wiceminister Szymon Giżyński. Pozostaje mieć nadzieję, że nowy minister szybko odnajdzie się na stanowisku, bo problemów i wyzwań w branży nie brakuje.