Problem z niedostatkiem i zanieczyszczeniem wody staje się coraz bardziej dotkliwy. Ważną rolę odgrywa w nim produkcja żywności.

Rolnictwo ekologiczne pozytywnie wpływa na zasoby wodne, fot. shutterstock

Płodozmian poprawia retencję w glebie

Jak wskazuje raport ONZ, rolnictwo odpowiada za 70 proc. poboru wody na świecie. Tylko w Unii Europejskiej 38 proc. wszystkich zbiorników wodnych jest narażonych na zanieczyszczenia związane z rolnictwem. Eksperci Farmy Świętokrzyskiej wskazują, że takiego zagrożenia nie stwarza uprawa ekologiczna.

- W rolnictwie ekologicznym ingerencja człowieka jest ograniczona do minimum. Dzięki temu zmniejsza się jego wpływ na ekosystem, a w tym i na zasoby wody, bowiem jednym z założeń takich upraw jest rozsądne gospodarowanie wodą. Stosowany jest płodozmian, który poprawia retencję w glebie. Częściej uprawia się rośliny ozime, które lepiej wykorzystują zimowe opady. Ekologiczne nawozy sprzyjają zapobieganiu erozji gleby. Nie wykorzystuje się pestycydów, dzięki czemu nie zanieczyszczają one wód gruntowych. Oprócz ograniczenia skażenia wód, brak pestycydów w bio uprawach minimalizuje ryzyko nadmiernego rozwoju glonów w zbiornikach wodnych, co często jest konsekwencją dostania się do nich nawozów sztucznych – mówi Łukasz Gębka, prezes Farmy Świętokrzyskiej.

Eko-rolnictwo to więcej wody

- Pozytywnych aspektów wpływu rolnictwa ekologicznego na zasoby wodne i środowisko jest całe mnóstwo. To podejście na pierwszym miejscu stawia równowagę w ekosystemie. Zamiast ciężkich maszyn częściej na polach pracują ludzie, a potrzeba oszczędzania wody skłania do poszukiwania i uprawy roślin, które potrzebują jej mniej. Dzięki temu światowe zasoby stają się wydajniejsze. Wsparcie dla rolnictwa ekologicznego powinno być ważnym elementem działań zmierzających do oszczędzania wody i zapobiegania jej skażeniu. To nie tylko więcej wody w glebie i brak pestycydów - tłumaczt Łukasz Gębka.