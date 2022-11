- O farmach wertykalnych mówi się często w mediach jako o remedium na kryzys klimatyczny, brak wody, problemy z energią, zmiany pogodowe powodujące trudności w rolnictwie, natomiast niestety nie są one jak do tej pory rozwiązaniem tych problemów - mówi Ola Lazar, założycielka platformy FoodForward, akceleratora start-up’ów wspierającego innowacje technologiczne w branży spożywczej.

Ola Lazar, współzałożycielka FoodForward przyznaje, że hiperlokalność, którą mogą nam dać farmy wertykalne, jest ograniczona tylko do pewnego zakresu upraw/fot. PTWP

Farmy wertykalne, rolnictwo precyzyjne. Remedium na kryzys klimatyczny?

- Farmy wertykalne to bardzo ciekawa technologia, w której się bardzo dużo wydarzyło, ale uprawy, które możemy prowadzić w farmach wertykalnych to są mikrozioła, sałaty, poziomki, natomiast nie możemy w nich uprawiać zbóż, zbóż oleistych, roślin strączkowych - to na razie w ogóle nie jest na horyzoncie, więc ta lokalność via farmy wertykalne na razie jest dość ograniczona – wyjaśnia Ola Lazar.

Jej zdaniem hydroponika jako taka jest już w Polsce bardzo rozwiniętą i bardzo popularną formą prowadzenia upraw sałat, warzyw zielonych, poziomek, truskawek i pomidorów, natomiast to nie jest coś, co nas zbawi.

- Hiperlokalność, którą mogą nam dać farmy wertykalne, jest ograniczona tylko do pewnego zakresu upraw - dodaje.

Zdaniem ekspertki odpowiedzią na obecne problemy może być natomiast rolnictwo precyzyjne. - Czyli wszystkie technologie które ułatwiają prowadzenie upraw w polu otwartym - monitorowanie stanu nawodnienia gleby, ograniczenie zużycia nawozów, prowadzenia upraw tak, żeby gleba nie była eksploatowana nadmiernie i mogła nam służyć jeszcze przez dziesięciolecia. Wszyscy są świadomi tego, że nie możemy dłużej tak prowadzić upraw a dotychczasowy sposób i to, co możemy zrobić, to przejść z ciężkiej chemii na uprawy, które są prowadzone w sposób bardziej naturalny przy wykorzystaniu mikroorganizmów czy owadów. To jest droga kosztowna, długotrwała i trzeba się liczyć z tym, że w pierwszym roku przejścia z upraw konwencjonalnych na bio plony są niższe, mniej przewidywalne, i że to też potrwa ileś lat, ale nie ma prostej, szybkiej ścieżki, nie ma skrótów - zapewnia Ola Lazar.

Innowacje i nowe technologie. Jak odpowiadają na potrzeby konsumentów?

Precyzyjna fermentacja

Ola Lazar przyznaje, że obserwuje od pewnego czasu tzw. precyzyjną fermentację, w wyniku której powstają zamienniki mięsa doskonale imitujące białka zwierzęce. – Na razie nie ma w Polsce start-up’ów tego typu, ale wyróżnia się na tym polu amerykański Perfect Day, który działa w obszarze nabiału produkowanego w tej technologii. Z polskich start-up’ów szczególnie podoba się jej SERio, który wyprodukował zamiennik sera z łubinu - dodaje.