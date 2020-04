Rolnictwo walczy z suszą. Konsekwencją będą niższe plony i wyższe ceny

Pojawiające się w kwietniu coraz wyższe temperatury oraz brak perspektyw większych opadów deszczu w najbliższym czasie będą miały znaczący wpływ na rozwój roślin uprawnych, które aktualnie są na początku okresu wegetacyjnego.

Ekonomiści i meteorolodzy zapowiadają, że jeśli wiosna i lato będą upalne i bez deszczu, jak w ubiegłym roku, to zjawisko suszy jeszcze bardziej się pogłębi. Niestety dla roślin susza jest najbardziej niebezpieczna właśnie wiosną, kiedy nasiona i rośliny potrzebują wody, by wzejść i wytworzyć plon. Jej niedobór spowoduje wykształcenie się drobniejszych ziaren zbóż, mniejszych bulw ziemniaków czy korzeni buraków, przełoży się to na niższe plony zbóż, rzepaku czy kukurydzy.

Konsekwencją będą wyższe ceny tych roślin, jak również ziemniaków czy warzyw.

– Piękna słoneczna pogoda za oknem i brak opadów dla zwykłego człowieka jest oznaką nadchodzącej wiosny, a dla rolnictwa, gdzie rusza wegetacja, postępująca susza jest niestety fatalna. Właśnie w tym czasie rośliny potrzebują bardzo dużo wody, której przez brak intensywnych opadów brakuje – mówi Marek Różniak, prezes firmy Mzuri Agro.

I wskazuje, że w ostatnich czasach zauważalny jest ogromny brak wody w ziemi, który jest pokłosiem występowania sporych niedoborów opadów w poprzednich latach. By zażegnać problem z suszą, nie wystarczą chwilowe opady deszczu, a długotrwałe i systematyczne oraz zmiana uprawy na pasową, która pozwoli zatrzymać wodę w glebie na dłużej i ograniczy jej parowanie.

Uprawa pasowa pozwala oszczędzić wodę w glebie. Dzięki jednemu przejazdowi od ścierniska przedplonu do siewek kolejnej rośliny, gdzie gleba uprawiana jest jedynie w wąskich pasach i jest spulchniana, a nie odwracana, jej resztki pożniwne pozostają na powierzchni nieuprawianych pasów, dzięki czemu chronią glebę przed utratą wody i materii organicznej. Dodatkowo prowadzi to również do zwiększenia aktywności życia biologicznego w glebie, jej rozluźnienia, poprawy struktury oraz zmniejszenia zwięzłości.

- Nasiona zostają umieszczone w wilgotnej, odpowiednio napowietrzonej glebie o dobrej strukturze. Dzięki temu korzystne warunki powietrzno-wodne umożliwiają szybkie i równomierne wschody oraz intensywny wzrost korzeni i całych roślin – mówi Marek Różniak.