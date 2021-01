Rolnictwo za 20 lat może odpowiadać za emisję 20 proc. gazów cieplarnianych

Rolnictwo może przyczynić się do emisji jednej piątej gazów cieplarnianych w ciągu najbliższych 20 lat. To niemal tyle samo co energetyka – wskazuje raport „Agriculture and climat change” firmy doradczej McKinsey. Ograniczeniu szkód dla klimatu sprzyjać może rolnictwo ekologiczne. Eksperci Farmy Świętokrzyskiej wskazują, że certyfikowane uprawy w znaczący sposób zmniejszają negatywny wpływ na glebę, wodę i powietrze. Zwiększanie udziału powierzchni gospodarstw ekologicznych w ogólnym areale do 25% do 2030 roku to też jeden z celów Unii Europejskiej.