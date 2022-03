Rolnicy apelują o wsparcie dla produkcji soi

W celu zmniejszenia uzależnienia produkcji żywności w Polsce od importu konieczne jest radykalne zwiększenie produkcji soi - powiedział Krystian Ambroziak, prezes stowarzyszenia Polska Soja, który uczestniczył w spotkaniu zorganizowanym przez Izbę Rolniczą w Opolu.

Autor: PAP

Rolnicy apelują o wsparcie dla produkcji soi /fot. Unsplash

Izba Rolnicza zorganizowała spotkanie z producentami żywności w ramach cyklu poświęconego m.in. zmianom w rolnictwie, które spodziewane są przy wprowadzeniu Zielonego Ładu.

Zaproszony na spotkanie Krystian Ambroziak, prezes stowarzyszenia Polska Soja, przedstawiając sytuację na rynku pasz i żywności, nawiązał do konfliktu zbrojnego na Ukrainie, apelując o zwiększenie minimum czterokrotne powierzchni upraw soi na terenie naszego kraju.

Soja z USA

"Wojna zmienia wszystko. Tymczasem produkcja żywności w Polsce nadal oparta jest na imporcie soi z Ameryk. W ciągu kilkunastu lat import śruty sojowej z GMO wzrósł z 2 mln ton do 2,6 mln ton w skali roku. Tymczasem w Polsce produkujemy około 70 tys. ton soi, czyli 2 procent naszego zapotrzebowania. Ostatnie dni pokazały, jak łatwo można przerwać łańcuch dostaw surowców z importu. Niestety, soi nie da się łatwo zastąpić innymi roślinami, chociażby z tego powodu, że na osiem kwasów egzogennych, czyli takich których my i hodowane przez nas zwierzęta muszą dostarczać do organizmów wraz z pokarmem, soja ma aż pięć. Jest to bardzo cenna roślina, jednak zdecydowanie za mało obecna na polskich polach" - powiedział Ambroziak.

Zdaniem Ambroziaka, do częściowego zapewnienia bezpieczeństwa kraju pod względem własnych upraw soi, konieczne jest szybkie przeznaczenie pod jej uprawę co najmniej 100 tysięcy ha, a docelowo 500 tys. ha.

Soja może rosnąć w Polsce

"Soja może rosnąć w całej Polsce. Najlepsze plony daje na południu, czyli np. w województwie opolskim, gdzie można liczyć na 4 tony z hektara. Na północy kraju będą to 2-3 tony z hektara. Przy zbiorach na poziomie 3 ton i cenie z poprzedniego sezonu na poziomie 2,7 tys. złotych za tonę, daje to opłacalność blisko 6 tysięcy złotych z hektara po odliczeniu kosztów, więc jest to całkiem przyzwoity pieniądz" - uważa Ambroziak.

Jak powiedział PAP Mariusz Olejnik, prezes Opolskiego Związku Producentów Rolnych, to m.in. dzięki pracom naukowców na terenie województwa opolskiego, obecnie dla każdego regionu są rekomendowane odpowiednie odmiany soi.

Wsparcie dla uprawy soi

"Według naszych danych z 2021 roku soja była uprawiana w Polsce na 25,7 tys. hektarów, z czego największe uprawy były w województwie podkarpackim (5,7 tys. ha), małopolskim (5,5) i lubelskim (4 tys. ha). To zdecydowanie za mało, w stosunku do możliwości. Być może rolników do uprawy soi jako przedplonu dla zbóż zachęcą wysokie ceny nawozów azotowych i świadomość, że przy odpowiedniej uprawie rośliny bobowate wprowadzają do gleby około 40 kg azotu, więc o tyle mniej trzeba do później dostarczać w postaci nawozów. Ze swej strony oczekujemy, że uprawa soi w Polsce doczeka się dodatkowego wsparcia ze strony zarówno rządu, jak i Unii Europejskiej, chociażby z uwagi na konieczność zapewnienia większej samowystarczalności naszego kraju od importu tej rośliny" - podkreśla Olejnik.