Unijna rezerwa kryzysowa dla rolników powinna zostać uruchomiona w ciągu kilku tygodni - poinformował komisarz UE ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski. Mogłoby to być kilka milionów złotych.

Janusz Wojciechowski zapewnia, że rolnicy poszkodowani przez import zbóż z Ukrainy otrzymają pomoc z UE/fot. Komisja Europejska

Unijny komisarz ds. rolnictwa w rozmowie z Polsat News przyznał, że polscy rolnicy odczuwają skutki zwiększonego eksportu zbóż i kukurydzy z Ukrainy do UE. Z przywołanych przez Wojciechowskiego danych wynika, że w ub.r. wyniósł on 12 mln ton (7 mln ton rok wcześniej); do Polski trafiło ponad 2 mln ton.

Wsparcie dla rolników poszkodowanych przez import zbóż z Ukrainy

"Śledzę protesty rolników i rozumiem je" - powiedział Wojciechowski, odnosząc się do demonstracji środowisk rolniczych, które miały miejsce w czwartek i piątek przed przejściami granicznymi z Ukrainą, m.in. w Dorohusku (woj. lubelskie) i Medyce (woj. podkarpackie).

Wojciechowski podkreślił, że podjął już działania w Komisji Europejskiej, które mają doprowadzić do uruchomienia rezerwy kryzysowej z budżetu UE. "To mogłoby być kilka milionów złotych" - zaznaczył. Pytany, kiedy te pieniądze trafią do Polski, powiedział, że ze względu na procedury unijne jest to kwestia "kilku tygodni". Dodał, że prowadzone są działania, które umożliwiłyby skorzystanie z unijnej rezerwy kryzysowej również Rumunii, Bułgarii, Słowacji i Węgrom.

W opinii komisarza UE ds. rolnictwa środki, które trafią Polski, będą mogły zostać przeznaczone przykładowo "na dopłaty do przechowania zboża przez pewien czas tak, żeby rozładować nadwyżki w magazynach". Zaznaczył jednak, że o formach wykorzystania środków z rezerwy zadecyduje rząd.

Janusz Wojciechowski mówił też o potrzebie wprowadzenia kontroli tranzytu zbóż. "Każdy, kto przewozi zboże przez Polskę, musiałby udowodnić, że to zboże zostało dostarczone do miejsca docelowego. Jeżeli tego nie zrobi, to miały zakaz wjazdu" - wyjaśnił. Dodał, że strona ukraińska gotowa jest rozmawiać o takim rozwiązaniu. "Musiałby się w to zaangażować rząd polski" - zaznaczył.

"Wykorzystanie rezerwy kryzysowej jako rekompensaty dla tych rolników, którzy będą musieli sprzedać zboże taniej" wymieniał we wtorek w rozmowie z PAP wicepremier, minister rolnictwa Henryk Kowalczyk jako jedną z polskich propozycji dotyczących pomocy rolnikom w związku z sytuacją w Ukrainie. Jak mówił, to i inne "konkretne rozwiązania" - m.in. postulaty uszczelnienia systemu tranzytu, utworzenia korytarzy solidarnościowych czy magazynów tymczasowych do przechowywania ukraińskiego zboża - były formułowane na poniedziałkowym spotkaniu unijnych ministrów rolnictwa w Brukseli.