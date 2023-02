Środowiska rolnicze rozpoczęły 2 lutego protesty na drogach do przejść granicznych w Dorohusku i Hrebennem w województwie lubelskim; organizatorzy ciągnikami blokują część ruchu ciężarowego – przekazała policja.

Rolnicy protestują na drogach do przejść granicznych z Ukrainą w Dorohusku i Hrebennem/ fot. RI za Farmer.pl

Kom. Ewa Czyż z KMP w Chełmie powiedziała PAP, że na miejscu zaplanowanego protestu na drodze krajowej nr 12 w miejscowości Okopy zgromadziło się ok. 70 ciągników rolniczych i taka sama liczba samochodów osobowych.

"Z ustaleń z uczestnikami zgromadzenia wynika, że w kierunku granicy z Ukrainą w Dorohusku będą przepuszczane samochody przewożące pomoc humanitarną, paliwa, a także żywność. W drugą stronę ten sam rodzaj transportu ciężarowego ma być przepuszczany" - przekazała dodając, że protest został zgłoszony i będzie prowadzony do 3 lutego do północy.

Mł. asp. Małgorzata Pawłowska z KPP w Tomaszowie Lubelskim podała, że protestujący blokują pas ruchu na wjeździe do Polski z Ukrainy na wysokości skrzyżowania drogi krajowej nr 17 z drogą wojewódzką nr 867 w miejscowości Hrebenne. Natomiast wyjazd z Polski jest przejezdny.

Poinformowała, że w proteście uczestniczy ok. 100 ciągników rolniczych i 300-400 osób.

Protest środowisk rolniczych w Hrebennem - przekazała policjantka - potrwa do godz. 11 w piątek.

Policja podała, że funkcjonariusze są na miejscach protestów w Okopach i Hrebenne i czuwają nad bezpieczeństwem osób.

Rolnicy protestują przeciwko napływowi ukraińskiego zboża

O 10.30 ruszył protest rolników w Dorohusku przy granicy z Ukrainą. Rolnicy ze Stowarzyszenia Oszukana Wieś protestują przeciwko niekontrolowanemu importowi wątpliwej jakości zboża z Ukrainy, które zapycha lokalne magazyny - informuje Farmer.pl.

Rolnicy nie odżegnują się od pomocy Ukraińcom, ale mówią stanowcze "nie" wobec importu zbóż wątpliwej jakości. Mocny przekaz jest skierowany nie tylko do rządzących, lecz także do konsumentów. Na jednym z plakatów widnieje hasło: Czy na pewno wiesz, co jesz? Inne hasła to np.: Tranzyt – tak, kontrabanda – nie, Pomagamy Ukraińcom, nie oligarchom. Nie dla pszenicy technicznej.

Rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Lublinie Michał Deruś poinformował, że rano na wyjazd z Polski do Ukrainy na przejściu w Dorohusku oczekiwało ok. 110 pojazdów ciężarowych, a szacunkowy czas oczekiwania wynosił 5 godzin. Na wjeździe do Polski odprawy odbywały się na bieżąco.

Natomiast na wyjeździe z Polski do Ukrainy na przejściu w Hrebennem oczekiwało ok. 65 ciężarówek, czas oczekiwania to 5 godzin. Po ukraińskiej stronie granicy na wjazd do Polski czekało 150 ciężarówek przy czasie oczekiwania wynoszącym 10 godzin.