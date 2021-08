Rolnicy z Agrounii blokują drogę nr 12

Na miejsce dotarło kilkadziesiąt ciągników i maszyn rolniczych oraz demonstrujący z transparentami: "Wojna o wieś" i "Politycy niszczą polską wieś".

Autor: PAP

Data: 04-08-2021, 10:00

Zdjęcie ilustracyjne, fot. fotandy / Shutterstock.com

Rolnicy: Cena świń spada

Blokadę drogi nr 12 rozpoczęli w środę około godz. 8.30 w Rękoraju (pow. piotrkowski) rolnicy z Agrounii. Chcą, by spotkał się z nimi premier i by mogli przedstawić mu problemy hodowców trzody chlewnej. Są gotowi przedłużyć swój protest do 48 godzin.

"PIS ciągle niszczy rolnictwo. Rolnicy z bezradności wychodzą kolejny raz na drogi. Ostatnim razem jeździli traktorami. Tym razem staną i zablokują ważne rondo" - podkreślił lider Agrounii Michał Kołodziejczak.

Jak zapowiedział, rolnicy są przygotowani, aby blokować drogę przez dwa dni. W środę mają utrudniać ruch na drodze krajowej nr 12 w miejscowości Rękoraj. Na miejsce dotarło kilkadziesiąt ciągników i maszyn rolniczych oraz demonstrujący z transparentami: "Wojna o wieś" i "Politycy niszczą polską wieś".

Rolnicy chcą rozmawiać z premierem

"Cena świń spada, rolnicy dokładają do produkcji. Mają na to wpływ złe rozwiązania w walce z ASF. Premier turysta jeździ po kraju. Nie odpowiada na pisma Agrounii. Udaje, że nie widzi problemu. Jesteśmy gotowi do spotkania z premierem. Kolejny raz wzywamy go do rozmów" - zaznaczył Kołodziejczak.

Jeśli premier nie odpowie na apel rolników, przez drugie 24 godziny przeniosą się kilkaset metrów dalej na rondo, na którym krzyżują się drogi krajowe nr 12 i nr 91 oraz droga ekspresowa S8. W tym samym miejscu podobny ich protest odbył się 20 lipca; wówczas ok. 150 ciągników i maszyn rolniczych zablokowało ruch w godz. 8-15, na koniec protestujący rozrzucili obornik w centrum pobliskiego Srocka.

Protest Agrounii próbował uniemożliwić wójt gminy Moszczenica. Jak wyjaśnił w mediach społecznościowych lider rolników, w piątek po godz. 16 dotarła do niego odmowa zorganizowania zgromadzenia.

"Mieliśmy 24 godziny na napisanie odwołania. Zrobiliśmy to, wysłaliśmy je w sobotę do sądu. We wtorek była rozprawa i sąd zadecydował, że wójt nie miał prawa odebrać nam naszego podstawowego prawa obywatelskiego - prawa do zgromadzeń. (...) Sąd stanął po stronie obywateli i powiedział - możecie jutro manifestować, strajkować i być na drodze i mówić, że dzisiaj ludzie sprzedają świnie poniżej kosztów. Chcemy, by każdy w tym kraju o tym się dowiedział, dlatego robimy to na drodze, przy autostradzie" - zaznaczył Kołodziejczak.

Jeszcze przed rozpoczęciem blokady policja kierowała ruch z dk nr 12 na boczne drogi. Zablokowany fragment dk nr 12 można ominąć, jadąc budowanym odcinkiem autostrady A1.