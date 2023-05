W krajach, w których wprowadzono system kaucyjny, jego przygotowanie zajmowało dwa lata, a czasem nawet i więcej - mówił Piotr Romańczuk, dyrektor ds. ochrony środowiska, Grupa Maspex w trakcie Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Piotr Romańczuk, dyrektor ds. ochrony środowiska, Grupa Maspex, fot. PTWP

System kaucyjny: trzeci projekt rozporządzenia

W kwietniu br. pojawił się kolejny, trzeci już, projekt rozporządzenia, które ma wprowadzić system kaucyjny w Polsce. Zgodnie z nowym projektem, system kaucyjny w Polsce objąć ma: butelki z tworzyw sztucznych jednorazowego użytku o pojemności do 3l, puszki metalowe o pojemności do 1l oraz butelki szklane wielokrotnego użytku o pojemności do 1,5l. W przypadku tych trzech rodzajów opakowań stawka ma zostać ujednolicona do 50 groszy.

Piotr Romańczuk, dyrektor ds. ochrony środowiska, Grupa Maspex tłumaczył, że liczy się teraz czas, ponieważ trzeba będzie stworzyć system informatyczny oraz logistyczny.

- My jako producent napojów i soków w Polsce oraz w tej części Europy z przyjemnością, ale też i z zaskoczeniem przyjęliśmy pojawienie się trzeciej wersji rozporządzenia o systemie kaucyjnym. Uczestniczymy aktywnie w tym procesie i jesteśmy gotowi współtworzyć operatora systemu kaucyjnego, ale czasu niestety jest mało – mówił.

System kaucyjny: czas wdrażania wynosi ponad 2 lata

- Mogę powołać się na opinie niezależnych konsultantów. Okazuje się, że osoby, które wdrażały systemy kaucyjne w innych krajach oraz doradzały przy ich tworzeniu sporządziły modelowanie, według którego czas wdrażania systemu wynosi dwa lata, a nawet dwa i pół roku – podkreślił Piotr Romańczuk.

- Pamiętajmy, że mówimy o poziomach zbiórki recyklatu rzędu 77%. W zasadzie mało który kraj uzyskał w pierwszym roku funkcjonowania systemu kaucyjnego 77%, a przypomnę że od 2025 roku jest to już obowiązek. W 2029 roku natomiast musimy już mieć 90% zebranego recyklatu - zaznaczył.

System kaucyjny jest niezbędny

Dlatego, jak tłumaczył, system kaucyjny jest niezbędny, aby firmy mogły zebrać recyklat.

- Chcielibyśmy mieć prawo dostępu do recyklatu, tak, aby nie trafiał on do innych branż albo opuszczał granice Polski – mówił Piotr Romańczuk.

- Przypomnę również, że 25% recyklatu musimy mieć w naszych butelkach napojowych od 2025 roku, natomiast w 2030 roku musimy już mieć 30%. Dlatego trzeba go wcześniej gdzieś zebrać, bo to nie będzie tak, że system kaucyjny ruszy i od razu producenci napojów i żywności będą mieli dostęp do dużej ilości recyklatu - mówił.

Piotr Romańczuk był jednym z prelegentów debaty „GOZ w przemyśle spożywczym”, która odbyła się podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego.