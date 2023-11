System kaucyjny, ślad węglowy, raportowanie ESG i opłacalność inwestycji w odnawialne źródła energii były głównymi tematami, które podczas debaty #GREEN TRENDS: Zielona branża spożywcza: od ESG przez GOZ, zrównoważone łańcuchy dostaw po czystą energię odbywającej się na Forum Rynku Spożywczego i Handlu poruszył Piotr Romańczuk, dyrektor ds ochrony środowiska członek Zarządu Grupa Maspex.

Piotr Romańczuk, dyrektor ds ochrony środowiska członek Zarządu Grupa Maspex. | fot. PTWP

W ocenie Piotra Romańczuka rozporządzenie PPWR jest rewolucją na rynku opakowaniowym, wprowadzającą zakaz wprowadzania na rynek, opakowań, które nie będą osiągały wysokiego poziomu recyklingu (nie zbiórki) oraz dodatkowe wymagania użycia butelki zwrotnej.

System kaucyjny to szansa czy obciążenie?

W jego ocenie nie wiadomo jeszcze, czy system kaucyjny to szansa dla branży czy obciążenie, ale Grupa Maspex podejmuje działania które z wyprzedzeniem mają przygotować firmę do wymogów systemu.

- Ponieważ od 2025 roku będziemy musieli stosować 25% recyklatu w naszych opakowaniach, który będzie musiał pochodzić z opakowań produktów żywnościowych, zamierzamy współtworzyć z innymi firmami napojowymi podmiot reprezentujący - mówił dyrektor Romańczuk.

Maspex stawia na energię ze źródeł odnawialnych

Przygotowując się do raportowania ESG Grupa Maspex stawia sobie realistyczne cele, powołując zespół projektowy ds. ESG i pracując nad powiązaniem raportowania z systemem ERP. Obecnie 17% energii zużywanej przez firmę pochodzi ze źródeł odnawialnych, celem jest 20% - energia pochodzi z paneli fotowoltaicznych i biogazowni należących do Maspexu.

- Nasze inwestycje mają silne podłoże ekonomiczne, to się po prostu opłaca - mówił Piotr Romańczuk. - Redukcja emisji to redukcja zużycia mediów a to oznacza niższe koszty; wtedy to ma sens i przynosi zaangażowanie firmy. Natomiast jesteśmy dalecy od greenwashingu i ustanawiania abstrakcyjnych celów redukcji na poziomie 70%.

Maspex gotowy na nowe standardy raportowania ESG

Romańczuk przypomniał, że od wchodzą nowe standardy raportowania ESG, uwzględniające 1144 wskaźniki zgrupowane w 84 kategorie. W jego ocenie to uporządkuje to, co się dzieje na rynku. Aby sprostać temu wyzwaniu Grupa Maspex powołała zespół projektowy ds. ESG.

- ESG dla firm nowoczesnych powinno być szansą na zróżnicowany rozwój i element przewagi konkurencyjnej - stwierdził Piotr Romańczuk. - Dlatego my wiele robiliśmy, na te działania wydaliśmy ponad 250 mln zł i cały czas działamy.