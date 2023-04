Na wtorkowym posiedzeniu Rady Ministrów omawiane były dwa projekty ustaw: o ułatwieniach dot. inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych oraz o Funduszu Ochrony Rolnictwa - poinformował wiceminister rolnictwa Rafał Romanowski.

Jak przekazał we wtorek Romanowski, rząd chce wprowadzić mechanizm gwarantujący producentom rolnym wypłatę rekompensat w przypadku utraty przychodów ze sprzedaży produktów rolnych firmom prowadzącym m.in. skup, przechowywanie czy przetwarzanie produktów rolnych, które stały się niewypłacalne. Rekompensaty będą wypłacane z Funduszu Ochrony Rolnictwa.

Rada Ministrów zajmowała się także projektem ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych, a także ich funkcjonowaniu. Chodzi o zwiększenie liczby odpornych na zmienne uwarunkowania meteorologiczne i czynniki zewnętrzne instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE) w polskim miksie energetycznym. Jest to najbardziej efektywne źródło energii. Biogazownie rolnicze będą wykorzystywały lokalnie powstającą biomasę do wytwarzania w przyjazny środowisku sposób energii elektrycznej, ciepła, biogazu rolniczego lub biometanu z biogazu rolniczego - tłumaczył Rafał Romanowski

Jak wyjaśnił rzecznik rządu Piotr Miller, obie ustawy były omawiane na wtorkowym posiedzeniu rządu i zostaną podpisane w trybie obiegowym. Według wiceministra Romanowskiego mają one trafić do Sejmu i będą procedowane 9 maja br. podczas dodatkowego posiedzenia parlamentu, który zajmie się pakietem pomocowym dla rolników.

Romanowski poinformował też o rozmowach, jakie odbywają się na posiedzeniu unijnych ministrów rolnictwa Agrifish w Luksemburgu. Chodzi o import produktów z Ukrainy i pomocy UE dla rolników krajów "przygranicznych". Zdaniem wiceszefa MRiRW proponowana przez KE pomoc w wysokości 100 mln euro jest niewystarczająca.

"Te dwa projekty ustaw, które zostały dzisiaj przedyskutowane na poziomie Rady Ministrów, będą dalej procedowane. Być może pojawią się jakieś dodatkowe rzeczy, jeżeli chodzi o obrady Agrifish w Luksemburgu; być może ta dyskusja, która będzie dziś prowadzona z panem komisarzem (UE ds. handlu Valdisem Dombrovskisem) też wniesie nowe rzeczy, które powinny być elementem zmian ustawowych" - powiedział Romanowski.

Wiceminister nawiązał także do pomocy, jaką ma zamiar udzielić polski rząd rolnikom poszkodowanym przez nadmierny import produktów z Ukrainy. Chodzi o dopłaty dla producentów pszenicy i kukurydzy oraz wyższe dopłaty do paliwa rolniczego i do nawozów - wyliczał Romanowski. Dodał, że propozycje są w trakcie notyfikacji.

Kolejna pomoc dotyczy także producentów zbóż, ale nie tylko kukurydzy i pszenicy. To wsparcie będzie realizowane od 15 kwietnia do 15 czerwca br. Natomiast program dopłaty do nawozów będzie realizowany na podstawie posiadanych faktur na zakup nawozów w terminie od 16 maja do 30 marca 2023 r. Wiceszef MRiRW dodał, że pomoc będzie przysługiwała gospodarstwom do 300 ha.

Dopytywany na konferencji po posiedzeniu rządu przez dziennikarzy, jakie ustawy "rolne" trafią w najbliższym czasie do prac w Sejmie, Romanowski wyjaśnił, że będą to projekty dotyczące Funduszu Ochrony Rolnictwa i budowy biogazowni, ale "być może pojawią się jeszcze dodatkowe projekty, które konsumowałyby postulaty strony społecznej", tj. strajkujących rolników w Szczecinie i na granicy.

Do Sejmu wpłynął już projekt nowelizacji ustawy o dopłatach do paliwa rolniczego.