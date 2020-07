ROP - czeka nas głęboka zmiana systemu gospodarki odpadami opakowaniowymi

Dążenie do gospodarki o obiegu zamkniętym i zrównoważony rozwój to kwestie, które dzisiaj nie są już tylko pobocznym wątkiem w działalności przedsiębiorstw. Ograniczanie zużycia papieru, wody, folii, emisji gazów cieplarnianych, termomodernizacja budynków oraz recykling to codzienność wielu firm spożywczych, która rodzi też nowe wyzwania. Jednym z nich jest wdrożenie w Polsce systemu rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP), który może spowodować olbrzymi wzrost kosztów przedsiębiorstw produkujących żywność.