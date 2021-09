strefa premium

ROP oznacza kolejny wzrost cen produktów mlecznych

Wkrótce kończą się konsultacje projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, dotyczącą m.in. tak zwanej Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta. Projekt ten stanowi poważny problem dla branży mleczarskiej.

Autor: Roman Wieczorkiewicz

Data: 07-09-2021, 17:31

ROP oznacza kolejny wzrost cen produktów mlecznych

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Projekt noweli ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw został opublikowany na początku sierpnia br. Od początku budził on wiele kontrowersji. O przedłużenie konsultacji apelowali przedstawiciele biznesu, w wyniku czego zostały one przedłużone do 20 września br. Generalnie, projektowane przepisy przewidują podzielenie strumienia opakowań na konsumenckie oraz pozostałe - z handlu, dystrybucji czy przemysłu.

Odmienne traktowanie