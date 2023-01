Biznes i technologie

Ropa na rynku w czwartek po południu drożeje w granicach 1 proc.

Autor: PAP

Data: 19-01-2023, 18:00

Notowania ropy na rynku w czwartek po godz. 17 rosły o ok. 1 proc. Cena baryłki Brent wzrosła o 1,1 proc., do niecałych 86 dol. Amerykańska ropa WTI zdrożała o 0,9 proc., do 80,5 dol. za baryłkę.

Mniej powinniśmy płacić za paliwo... /fot. mat. prasowe