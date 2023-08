Biznes i technologie

Ropa na rynku we wtorek drożeje w granicach 1 proc.

Autor: PAP

Data: 01-08-2023, 17:09

Ropa Brent drożeje we wtorek po południu na rynku o 0,75 proc., do ponad 85 dol. za baryłkę. Amerykańska ropa WTI drożeje o 1 proc. do ponad 81,4 dol. za baryłkę.