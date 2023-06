Biznes i technologie

Ropa na rynku we wtorek tanieje o niemal 1 proc.

Autor: PAP

Data: 27-06-2023, 17:30

Ropa Brent tanieje we wtorek ok. godz. 17.30 na rynku o niecałe 0,9 proc. do 73,5 dol. za baryłkę. Amerykańska ropa WTI tanieje o 0,9 proc. do niespełna 69 dol. za baryłkę.