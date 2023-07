Biznes i technologie

Ropa naftowa Brent staniała do 76,05 dol., WTI do 71,28 dol.

Autor: PAP

06-07-2023

W czwartek ok. godz. 17.10 ropa naftowa Brent na giełdzie w Londynie taniała o 0,78 proc., do 76,05 dol. za baryłkę. Notowania ropy WTI na giełdzie w Nowym Jorku spadały o 0,71 proc., do 71,28 dol. za baryłkę.