Biznes i technologie

Ropa naftowa Brent zdrożała do 76,95 dol., WTI do 72,22 dol.

Autor: PAP

Data: 07-07-2023, 08:09

W piątek ok. godz. 8.00 notowania baryłki ropy Brent na giełdzie w Londynie wzrosły o 0,56 proc., do 76,95 dol., a amerykańskiej WTI na giełdzie w Nowym Jorku o 0,58 proc., do 72,22 dol.