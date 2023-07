W piątek rano ropa naftowa Brent na giełdzie w Londynie zdrożała o 0,17 proc., do 81,5 dol. za baryłkę. Notowania amerykańskiej ropy WTI na giełdzie w Nowym Jorku poszły w górę o 0,22 proc., do 77,06 dol. za baryłkę.

W czwartek na zamknięciu baryłka ropy Brent kosztowała 81,36 dol., natomiast baryłka West Texas Intermediate 76,89 dol.

W dniu napaści Rosji na Ukrainę, 24 lutego 2022 r., baryłka Brent kosztowała 99 dol., a WTI była wyceniana na 92,8 dol. W kulminacyjnym momencie wzrostów ceny ropy dochodziły w USA do 130 dol. za baryłkę, a w Europie do ok. 140 dol. za baryłkę.