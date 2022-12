Biznes i technologie

Ropa w USA powyżej 80 USD za baryłkę

Autor: PAP

Data: 27-12-2022, 08:22

Ceny ropy na giełdzie paliw w Nowym Jorku rosną do ponad 80 USD za baryłkę. Władze Chin podjęły dalsze kroki w celu złagodzenia strategii "Zero Covid", co zwiększy popyt na paliwa. Z kolei w USA mroźna pogoda spowodowała wstrzymanie produkcji paliw przez dwie największe amerykańskie rafinerie - informują maklerzy.