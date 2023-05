Biznes i technologie

Ropa we wtorek taniała o ponad 4 proc., cena baryłki bliska 70 dol.

Autor: PAP

Data: 30-05-2023, 17:24

Notowania ropy Brent we wtorek około godziny 17.15 spadały o 4,11 proc. do 73,93 dol. za baryłkę, a amerykańskiej ropy WTI o 4,47 proc. do 69,70 dol. za baryłkę.