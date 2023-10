Biznes i technologie

Ropa we wtorek zdrożała

Autor: PAP

Data: 31-10-2023, 08:23

We wtorek rano baryłka ropy typu Brent na giełdzie w Londynie zdrożała o prawie 0,7 proc., do 86,93 dol., a WTI w Nowym Jorku o prawie 0,8 proc., do 82,95 dol.

fot.: Ivan Kulikov/Adobe Stock/PTWP