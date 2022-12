Biznes i technologie

Ropa zdrożała. Ile kosztuje baryłka?

Autor: PAP

Data: 20-12-2022, 17:25

We wtorek po południu notowania ropy naftowej Brent na giełdzie w Londynie rosły o ponad 0,7 proc., do ok. 80 dol. za baryłkę. Rosła też cena ropy naftowej WTI - o ponad 1 proc., do ok. 76 dol. za baryłkę.

Ropa zdrożała. Ile kosztuje baryłka? Fot. shutterstock