Rosja nie będzie mogła kupować nawozów z USA. To efekt nowych sankcji

Amerykanie wprowadzili nowe ograniczenia eksportowe wobec Rosji i Białorusi. Ograniczenia obejmą m.in. nawozy sztuczne, łożyska kulkowe i inne materiały.

Autor: PAP (op. AT)

Data: 09-04-2022, 08:46

USA rozszerzyły w piątek ograniczenia eksportowe wobec Rosji i Białorusi. fot. shutterstock

USA z nowymi sankcjami wobec Rosji i Białorusi

Jak poinformował Departament Handlu nowa lista towarów objętych ograniczeniami eksportu do tych krajów obejmuje m. in. nawozy sztuczne, łożyska kulkowe, zawory do rurociągów i szereg innych części, materiałów i chemikaliów.

Aby uzyskać zgodę na otrzymanie tych towarów od amerykańskich dostawców, firmy rosyjskie i białoruskie będą musiały otrzymać specjalne licencje, które - jak podkreślił resort - nie będą udzielane.

Rosja nie będzie mogła kupować nawozów z USA

Co więcej uzyskanie takiej licencji będzie niezbędne również w przypadku towarów umieszczonych na liście i wyprodukowanych w krajach trzecich przy pomocy amerykańskiego oprzyrządowania.

Administracja Bidena wprowadziła także restrykcje w użytkowaniu wyprodukowanych w USA samolotów przez stronę białoruską motywując to wsparciem Białorusi dla rosyjskiej agresji na Ukrainę.