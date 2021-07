Rosja opublikowała aktualny wykaz produktów objętych embargiem

Główny Inspektorat Weterynarii przekazał aktualny załącznik do uchwały Rządu Federacji Rosyjskiej nr 778 z dnia 7 sierpnia 2014 r., zawierający wykaz produktów rolnych, surowców i żywności pochodzących z krajów objętych embargiem, w tym z Polski, których import do Federacji Rosyjskiej jest zakazany.

Autor: Roman Wieczorkiewicz

Data: 13-07-2021, 11:14

Władimir Putin. Fot. World Economic Forum, wikimedia

Stosownie do w.w dokumentu, możliwy jest wwóz do Rosji: ślimaków hodowlanych oraz demineralizowanej serwatki mlecznej w proszku o poziomie demineralizacji 90 proc. przeznaczonej do produkcji mieszanek mlecznych w proszku dla dzieci (zamienników mleka matki).

Embargo

Od 2014 większość produktów rolnych i żywności pochodzących ze Stanów Zjednoczonych, krajów Unii Europejskiej, Kanady, Australii, Królestwa Norwegii, Ukrainy, Republiki Albanii, Czarnogóry, Republiki Islandii, Księstwa Lichtenstein i Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej import do Federacji Rosyjskiej jest zakazany. Obecnie embargo obowiązuje do dnia 31 grudnia 2021 r.

Drzwi otwarte dla serwatki

Mleko i produkty mleczne są nadal objęte rosyjskim embargiem. Wyjątkiem jest demineralizowana serwatka mleczna w proszku o poziomie demineralizacji 90% przeznaczona do produkcji mieszanek mlecznych w proszku dla dzieci (zamienników mleka matki), po potwierdzeniu przeznaczenia wwożonego towaru przez Ministerstwo Rolnictwa Federacji Rosyjskiej w ustalonym przez nie trybie i w granicach zatwierdzonego przez Ministerstwo dopuszczalnego wolumenu wwozu danego towaru na rok 2021.