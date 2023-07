Zgodnie z dekretem podpisanym w niedzielę przez prezydenta Władimira Putina, państwo rosyjskie przejęło kontrolę nad udziałami w rosyjskiej filii francuskiego producenta żywności Danone oraz w koncernie Baltika Breweries, którego akcje należą do duńskiego Carlsberga.

Rosja przejmuje kontrolę nad Baltiką i spółką zależną Danone; fot. PAP/EPA

Udziały w rosyjskiej filii francuskiego producenta żywności Danone oraz w Baltika Breweries zostaną przekazane zarządowi państwowemu w Rosji.

98,56% Baltiki należało do szwedzkiej osoby prawnej Carlsberg.

W czerwcu Duńczycy informowali, że ​​podpisano umowę sprzedaży rosyjskiego biznesu Carlsberga.

Państwo rosyjskie przejęło kontrolę nad udziałami w rosyjskiej filii francuskiego producenta żywności Danone, który w październiku ubiegłego roku ogłosił przekazanie kontroli w lokalnym biznesie produkcji produktów mlecznych.

Rosyjskie władze przygotowały listę wymagań, która skomplikuje wyjście zagranicznych firm z Rosji.

Dekret Putina ws. zachodnich firm w Rosji

W dekrecie, o którym pisze agencja Reutersa, stwierdzono, że udziały obu spółek zostaną przekazane zarządowi państwowemu w Rosji - Federalnej Agencji Zarządzania Majątkiem.

Należąca do Carlsberga spółka Baltica przejęta przez Rosję

Rosyjska agencja Interfax podała, że 100% Baltika zostało przeniesione do Federalnej Agencji, w tym 98,56% należało do szwedzkiej osoby prawnej Carlsberg, 0,09% do niemieckiej osoby prawnej Carlsberg i 1,35% do Hoppy Union LLC.

Grupa Carlsberg, która zapowiadała opuszczenie rosyjskiego rynku w marcu 2022 roku, informowała w czerwcu, że ​​podpisała umowę sprzedaży rosyjskiego biznesu. Koncern nie podał nazwy przyszłego właściciela Baltiki ani uzgodnionej ceny transakcji, która - jak wtedy podano w komunikacie - "podlega szeroko zakrojonym regulacjom Moskwy".

Baltika to druga co do wielkości firma piwowarska w Rosji, posiada 8 fabryk w kraju.

Przychody firmy w 2022 roku wzrosły do ​​100,7 mld rubli z 82,6 mld rubli w 2021 roku, zysk netto wzrósł 1,9-krotnie do 9,952 mld rubli. W ubiegłym roku Baltika zmniejszyla produkcję o 4,7% względem 2021 roku - podał Interfax.

Rosja przejmuje kontrolę nad udziałami w lokalnej spółce zależnej Danone

Ponadto 100% rosyjskiej działalności Danone (83 mld 292 mln 493 tys. akcji Produits Laitiers Frais Est Europe i 85 tys. akcji Danone Trade) przeszło pod tymczasowe zarządzanie Federacji Rosyjskiej.

Jak podaje rosyjska agencja prasowa, francuski Danone w październiku ubiegłego roku ogłosił przekazanie kontroli w biznesie produkcji produktów mlecznych w Rosji. Media donosiły o wielu pretendentach do zakupu firmy, w tym największych rosyjskich producentach żywności, w tym Grupa Rusagro, Grupa Cherkizovo, Grupa Chernogolovka, Grupa EkoNiva, Rumelko, Agrocomplex im. NI Tkaczowa i AFK "Sistema".

Jak podano w wypowiedziach Danone Rosja (produkcja produktów mlecznych), zysk netto firmy w 2022 roku spadł do 5,57 mld rubli z 8,85 mld rubli w 2021 roku. Jednocześnie przychody wzrosły do ​​92,9 mld rubli z 85,1 mld rubli w 2021 roku (wzrost o 9,1%).

Rosja wyznacza reguły gry dla zachodnich firm

W ostatnich dniach rosyjskie władze przygotowały listę wymagań, która skomplikuje wyjście zagranicznych firm z Rosji - informował w piątek dziennik biznesowy Vedomosti. Zagraniczne firmy mają również zakaz uwzględniania opcji wykupu przy sprzedaży swoich rosyjskich aktywów.

Wcześniej także brytyjski "Financial Times" pisał, że Kreml omawia "drakońskie" środki nacjonalizacyjne, aby ukarać Stany Zjednoczone i kraje europejskie, które przejęły rosyjskie aktywa za granicą.

Już w kwietniu Rosja przejęła aktywa dwóch europejskich firm energetycznych - fińskiego koncernu Fortum i jego byłej niemieckiej spółki zależnej Uniper.