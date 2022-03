Rosjanie zbombardowali zakład polskiej firmy w Ukrainie

Grupa Plast Box, producent opakowań z tworzyw sztucznych, poinformowała o pożarze w zakładzie produkcyjnym w ukraińskim Czernihowie. Obiekt został zniszczony w wyniku prowadzonych działań wojennych wojsk rosyjskich.

Autor: AT

Data: 21-03-2022, 15:18

Ukraiński zakład Plast Box został zbombardowany. fot. mat. pras.

Pożar w zakładzie Plast Box w Ukrainie

Grupa Plast Box, producent opakowań z tworzyw sztucznych w Polsce i w Europie, poinformowała o pożarze w zakładzie produkcyjnym Plast-Box Ukraina w Czernihowie, który wybuchł w wyniku prowadzonych działań wojennych wojsk rosyjskich.

Zniszczeniu uległa hala produkcyjna i magazynowa, a także pomieszczenia biurowe. Obecnie, ze względu na utrzymujące się wysokie ryzyko zagrażające bezpieczeństwu, całość strat trudna jest do ustalenia.

Zakład Plast Box w Czernihowie celem ataku rakietowego

- Na naszych oczach zmaterializowało się ryzyko, które jeszcze kilka tygodni temu było trudne do oszacowania. W momencie rozpoczęcia rosyjskiej agresji na Ukrainę nasza fabryka znalazła się na terenach bezpośrednio narażonych na działania wojenne. W miniony weekend stała się ona celem ataku rakietowego. Zniszczenie fabryki, naszej dumy, stanowi dla nas ogromny cios. Stał za nią potężny wysiłek inwestycyjny, zaangażowanie, pasja wielu ludzi oraz ich miejsca pracy - mówi Grzegorz Pawlak, prezes zarządu Plast-Box S.A. - Jednak, tak jak Ukraina, my dalej będziemy walczyć. Mamy dużo wiary i siły, dlatego odbudujemy to miejsce i ten biznes - deklaruje.

Plast Box odbuduje zakład w Ukrainie

Każdy kryzys to jednocześnie nowe otwarcie, które wyzwala determinację, siłę do działania i daje nowe szanse dla producentów i eksporterów. Już dzisiaj Plast-Box zastanawia się, jak racjonalnie zaangażować się w powojenną odbudowę biznesu w Ukrainie.

- W tym trudnym czasie nasza solidarność i jedność mają większe znaczenie niż kiedykolwiek. Straty to nie tylko aktywa, ale przede wszystkim ludzie. Podjęliśmy już kroki w celu zapewnienia bezpieczeństwa naszym pracownikom pochodzącym z Ukrainy i ich rodzinom, tym, którzy ucierpieli w trakcie wojny. Na bieżąco monitorujemy sytuację i zadeklarowaliśmy wsparcie oraz podjęcie odpowiednich działań, aby jak najszybciej reagować na pojawiające się potrzeby - informuje Grzegorz Pawlak.

Plast Box w Ukrainie od 2011 roku

Zakład Plast-Box Ukraina” w Czernihowie ruszył we wrześniu 2011 roku. Obiekt zajmuje powierzchnię ok. 5,4 tys. mkw. i składał się z działu produkcji, magazynu, pomieszczenia administracyjnego oraz technicznego.

W momencie uruchomienia w zakładzie pracowało 9 dużych wtryskarek, które przetwarzały miesięcznie 250 ton polipropylenu i HDPE. Nowa fabryka, dostarczała na rynek polsko – ukraiński ok. 7200 ton gotowych produktów rocznie.

Zakład Plast- Box S.A. w Czernihowie zatrudniał ok. sto osób.

Fabryka w Czernihowie wytwarzała wszystkie rodzajów produktów z dotychczasowej oferty „Plast – Box Ukraina”, tj. wiadra okrągłe i owalne stworzone z myślą m.in. o współpracy z lokalnymi producentami z branży chemicznej i spożywczej.