Rosną dostawy polskich firm do ONZ. To głównie żywność i napoje

Autor: PAP

Data: 17-07-2023, 14:27

Polska w 2022 r. dostarczyła do ONZ towary i usługi za ponad 71 mln dol., rok wcześniej było to 4,86 mln dol. - przekazało w poniedziałek PAP ministerstwo rozwoju. W opinii szefa MRiT Waldemara Budy pozwala to z optymizmem patrzeć na udział polskich przedsiębiorców w odbudowie Ukrainy.

Rosną dostawy polskich firm do ONZ. To głównie żywność i napoje. fot. shutterstock