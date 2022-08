Rosnące ceny gazu a firmy spożywcze. Które segmenty najmocniej odczują podwyżki?

Autor: MB

Data: 22-08-2022, 06:43

- Dla firm spożywczych silne wzrosty cen gazu – podobnie jak innych surowców energetycznych stanowią poważne obciążenie. Tak duża skala podwyżek oznacza, że stają się one mocno odczuwalne nawet pomimo dość niskiego udziału kosztów energii w łącznych kosztach branży spożywcze - mówi Paweł Kowalski, ekspert sektora rolno-spożywczego w Departamencie Analiz Makroekonomicznych Banku Pekao S.A.

Ceny gazu a branża spożywcza

Jak rosnące ceny gazu wpłyną na funkcjonowanie firm spożywczych w najbliższych miesiącach?

Paweł Kowalski, ekspert sektora rolno-spożywczego w Departamencie Analiz Makroekonomicznych Banku Pekao S.A.: Cena spot (tzn. za natychmiastową dostawę) gazu ziemnego na Towarowej Giełdzie Energii w lipcu 2022 r. przekroczyła poziom 820 złotych za 1 MWh (średnio za cały miesiąc). Była ona niemal pięciokrotnie wyższa w porównaniu z lipcem 2021 r. i blisko trzydziestokrotnie wyższa niż w lipcu 2020 r. (kiedy to notowała wyjątkowo niski poziom za sprawą wpływu pierwszej fali COVID-19 na aktywność gospodarczą w Polsce i całej Europie). Skala wzrostów cen krajowych stanowi odzwierciedlenie sytuacji na całym rynku unijnym – podobne zwyżki zanotowały traktowane jako benchmark średnie ceny gazu TTF w Holandii.

Dla firm spożywczych silne wzrosty cen gazu – podobnie jak innych surowców energetycznych, a także energii elektrycznej, której giełdowe ceny od lipca 2021 roku wzrosły trzykrotnie – stanowią poważne obciążenie. Tak duża skala podwyżek oznacza, że stają się one mocno odczuwalne nawet pomimo dość niskiego udziału kosztów energii w łącznych kosztach branży spożywczej (średnio wynosi on niespełna 2% całkowitych - tzn. obejmujących wszystkie pozycje kosztowe a nie tylko koszty produkcji - kosztów branży). Osobnym aspektem jest wpływ wysokich cen gazu na koszty nawozów sztucznych (indeks globalnych cen nawozów publikowany przez Bank Światowy w lipcu 2022 r. wzrósł o blisko 70% r/r, a w porównaniu z lipcem 2020 r. był ponad trzykrotnie wyższy), które przekładają się z kolei na ceny surowców rolno-spożywczych i w konsekwencji na koszty produkcji przetwórców żywności.

Niestety perspektywy nie są w tym przypadku optymistyczne. Rosja wyraźnie daje do zrozumienia, że sytuacja wokół gazu dostarczanego przez nią do Unii Europejskiej pozostanie napięta. Państwa unijne stopniowo zwiększają zamówienia z innych kierunków (Norwegia, gaz skroplony z USA), jednak niekorzystną rolę odgrywają tutaj bariery transportowo-logistyczne, które uniemożliwiają szybkie zastąpienie importu z Rosji, pokrywającego blisko 40% unijnego zużycia. Do tego gaz z nowych źródeł jest w obecnych warunkach rynkowych po prostu drogi. Oznacza to najprawdopodobniej, że w kolejnych miesiącach ceny surowców energetycznych i prądu w kraju i całej UE utrzymają się na wysokich poziomach. Szczególnie silna presja może wystąpić po rozpoczęciu nowego sezonu grzewczego, a pesymistyczne scenariusze mówią nawet o ryzyku przejściowych niedoborów. Tymczasem spodziewane spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego może utrudniać przetwórcom przerzucanie wzrostu kosztów na konsumentów. Teoretycznie żywność jako produkt pierwszej potrzeby jest bardziej odporna na wahania ogólnej koniunktury, nie pozostaje jednak na nie całkowicie niewrażliwa, a różnice w tempie wzrostu cen poszczególnych kategorii żywności mogą wywoływać efekty substytucyjne.

Ceny gazu 2022: działania prewencyjne

Czy producenci żywności mogą coś zrobić, aby się zabezpieczyć przez rosnącymi cenami oraz ewentualnymi przerwami w dostawie gazu?

W kontekście gazu dość przykrym paradoksem jest fakt, że szereg polskich firm w ostatnich latach inwestował w instalacje gazowe dostosowując się do trendów pro-ekologicznych i antycypując długoterminowy wzrost cen energii elektrycznej. Niestety radykalna zmiana otoczenia geopolitycznego sprawiła, że obecnie zwrot z tych inwestycji stanął pod znakiem zapytania. W krótkim okresie możliwości reakcji są ograniczone ze względu na fakt, że kryzys energetyczny wywołany przez wojnę w Ukrainie ma charakter całkowicie zewnętrzny w stosunku do branży spożywczej. Działania bieżące mogą obejmować m.in. optymalizację zużycia energii w poszczególnych procesach/jednostkach produkcyjnych, zabezpieczenie rezerw surowców energetycznych dla procesów krytycznych czy – w miarę możliwości – dywersyfikowanie zainstalowanych technologii pod kątem możliwości wykorzystania różnych paliw.

Natomiast w dłuższym okresie pożądane wydają się inwestycje we własne źródła energii odnawialnej. Oczywiście barierą mogą tutaj być kwestie techniczne, w szczególności niestabilność mocy wytwórczych wielu źródeł energii odnawialnej. Jednak instalacje takie mogą być traktowane przynajmniej jako źródła uzupełniające, które można wykorzystać do ograniczenia zużycia energii konwencjonalnej lub jako wsparcie w sytuacjach takich jak obecna. Interesującym kierunkiem mógłby być także rozwój biogazowni, zwłaszcza pod kątem ich wykorzystania w obiegu zamkniętym w ramach ekosystemów (odpady rolnicze/odchody zwierząt hodowlanych – przetwórstwo żywności), a w dalszej przyszłości – wykorzystanie jako paliwa zielonego wodoru uzyskiwanego z biogazu.

Gaz: Które segmenty odczują podwyżki?

Które segmenty rynku spożywczego są szczególnie narażone na konsekwencje związane z podwyżkami cen gazu?

Siłą rzeczy najmocniej skutki wzrostu cen gazu odczują najbardziej energochłonne gałęzie przetwórstwa spożywczego, w których surowiec ten jest wykorzystywany albo w procesach produkcyjnych, albo do wytwarzania energii np. na potrzeby chłodzenia/mrożenia produktów. Można tu m.in. wskazać produkcję wyrobów piekarskich i cukierniczych, gdzie ma miejsce kumulacja aż trzech niekorzystnych czynników: po pierwsze wysoka energochłonność wypieku, po drugie bardzo silny i trwający od długiego czasu wzrost kosztów surowca (zboża, cukier), a po trzecie niekorzystne trendy w konsumpcji (spadek spożycia pieczywa na rzecz innych podstawowych źródeł białka, trendy prozdrowotne i ograniczanie konsumpcji słodyczy).

Wśród segmentów potencjalnie mocno wrażliwych na wzrost kosztów energii ze względu na specyfikę procesów produkcyjnych można wskazać również wytwarzanie gotowych posiłków, a także przetwórstwo zbóż (tzn. szeroko rozumiana branża młynarska) czy produkcję wyrobów mącznych i skrobiowych. Z kolei pod kątem zapotrzebowania na energię wykorzystywaną do chłodzenia szczególnie narażonymi na wzrost kosztów segmentami są przetwórstwo owoców i warzyw (konieczność przechowywania surowca w odpowiednich warunkach przez często długie okresy po sezonie zbiorów, do tego specyfika produkcji mrożonek) i produkcja lodów. Wszystkie wymienione segmenty cechuje ponadprzeciętny na tle całego przetwórstwa żywności udział energii w łącznych kosztach, sięgający od ponad 2 do ponad 6%.

Osobną kwestię w tym temacie stanowi mleczarstwo. Na tle całej branży spożywczej prezentuje się ono wprawdzie przeciętnie pod względem energochłonności, a zatem nie należy do gałęzi najsilniej narażonych na skutki wzrostu kosztów. Jest jednak bardziej od innych segmentów narażone na negatywne skutki ewentualnych przerw w dostawach energii (potencjalnie dotkliwe zarówno dla przetwórców, jak i hodowców). Kluczowe znaczenie w jej przypadku ma specyfika funkcjonowania łańcucha dostaw. Zwierzęta dojne dostarczają surowiec każdego dnia i musi on zostać szybko zagospodarowany, przy ograniczonych możliwościach przechowywania. W przeciwieństwie do większości innych segmentów branży spożywczej mleczarstwo nie może sobie zatem pozwolić na okresowe przestoje produkcji.