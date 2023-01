Największym kierunkiem zbytu dla krajowych produktów rolno-spożywczych pozostaje Unia Europejska - informuje Marcin Wroński., zastępca Dyrektora Generalnego KOWR.

KOWR: ponad 46 mld euro z eksportu żywności w okresie I-XI br. Fot. shutterstock

UE jest naszym największym kierunkiem zbytu

43,6 mld euro (204 mld zł) uzyskali polscy przedsiębiorcy z eksportu produktów rolno-spożywczych w okresie 11 miesięcy ub.r., co oznacza wzrost o 27 proc. w odniesieniu do analogicznego okresu 2021 r. - poinformował PAP Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

"Uzyskane wyniki świadczą o przedsiębiorczości eksporterów działających w branży rolnictwa i przetwórstwa żywności, którzy zwłaszcza w ostatnim roku prowadzili działalność w bardzo trudnych warunkach międzynarodowych - wojny w Ukrainie i pandemii" - zaznaczył zastępca Dyrektora Generalnego KOWR Marcin Wroński.

Największym kierunkiem zbytu dla krajowych produktów rolno-spożywczych pozostaje Unia Europejska -jak zauważył Wroński - m.in. z uwagi na bliskość geograficzną, chłonność rynku, powiązania gospodarcze i dużą siłę nabywczą europejskich konsumentów. Ze sprzedaży żywności na unijnych rynkach, Polska uzyskuje blisko 75 proc. wpływów eksportowych.

Do krajów UE wywożono głównie mięso drobiowe

W okresie I-XI ub.r. do UE sprzedano towary o wartości 32,3 mld euro (151 mld zł), co oznaczało wzrost o 29 proc. w odniesieniu do okresu styczeń-listopad 2021 r. Do krajów UE wywożono głównie mięso drobiowe (3,0 mld euro), papierosy (2,7 mld euro), produkty mleczne (2,4 mld euro), mięso wołowe (1,6 mld euro), pieczywo i wyroby piekarnicze (1,6 mld euro), karmę dla zwierząt (1,4 mld euro), a także czekoladę i wyroby czekoladowe (1,4 mld euro).

Do krajów trzecich polscy eksporterzy sprzedali produkty rolno-spożywcze o wartości 11,3 mld euro (53 mld zł), co oznaczało wzrost o 21 proc. Eksportowano przede wszystkim produkty mleczne (940 mln euro), mięso drobiowe (902 mln euro), pszenica (690 mln euro), czekolada i wyroby czekoladowe, pieczywo i wyroby piekarnicze oraz papierosy.

"Do wzrostu dywersyfikacji eksportu w znacznym stopniu przyczynił się Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, który wspiera działania eksporterów poprzez organizowanie targów i spotkań biznesowych, co uwiarygadnia polską żywność na rynkach zagranicznych" - skomentował wiceszef KOWR. Zaznaczył, że w najbliższą okazją do promocji polskiej żywności będą odbywające się w dniach 20-29 stycznia 2023 r. Międzynarodowe Targi Rolno-Spożywcze "Zielony Tydzień" w Berlinie, w których uczestniczy KOWR.

Wzrósł wolumen sprzedaży masła

Wroński zauważył, że "przychody uzyskiwane z eksportu żywności były nadal wspierane przez korzystny dla eksporterów kurs wymiany złotego względem głównych walut światowych". Dodał, że warte odnotowania jest to, że nie tylko nastąpił wzrost wartości wywozu, ale także wzrost wolumenu eksportowanych produktów.

O 53 proc. wzrósł wolumen sprzedaży masła, o 14 proc. - jogurtów, o 12 proc. - serów twarogowych oraz 6 proc. - słodyczy. Ponad trzykrotnie wzrósł wolumen eksportowanego oleju słonecznikowego i niektórych warzyw jak cebuli czy marchwi.

O 9 proc. wzrosła sprzedaż produktów drobiowych., a o ok. 4 proc. zwiększył się wolumen zagranicznej sprzedaży ziarna zbóż o czym zdecydował bardzo duży - 72 proc. wzrost eksportu kukurydzy - wyliczał Wroński.