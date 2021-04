Rośnie liczba ogłoszeń o pracę

W marcu nieznacznie wzrosła liczba ogłoszeń o pracę

Jednocześnie zwiększył się odsetek ofert pracy zdalnej i w oparciu o umowy cywilnoprawne

W ocenie ekspertów WSIiZ i BIEC skutki wprowadzonych z końcem marca restrykcji związanych z epidemią mogą być bardziej widoczne w kwietniu

Barometr Ofert Pracy, wskazujący na zmiany liczby publikowanych w internecie ogłoszeń o zatrudnieniu, opracowuje Katedra Ekonomii i Finansów WSIiZ w Rzeszowie oraz Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych. Po dwóch miesiącach spadków w marcu wskaźnik nieznacznie wzrósł do 249,9 pkt (w lutym 242,3 pkt).

W ocenie ekspertów WSIiZ i BIEC skutki wprowadzonych z końcem marca restrykcji związanych z epidemią mogą być bardziej widoczne w kwietniu, choć nie należy spodziewać się większego szoku dla rynku pracy, niż w marcu rok temu. Jak zauważyli analitycy, to dlatego, że od ponad 10 miesięcy obserwowane jest przejście na tryb zdalny w branżach, które na to pozwalają. "Najwyraźniej widać to na przykładzie odsetka pracy zdalnej oraz typów umów oferowanych przyszłym pracownikom, które wraz z adaptacją gospodarki do obecnych warunków uległy pewnym zmianom" - stwierdzono.

Wskazano, że u podstaw ograniczeń epidemicznych stoi m.in. niskie tempo szczepienia populacji w porównaniu z niektórymi państwami Europy Zachodniej. "Całkiem realne zagrożenie wciąż wisi nad tegorocznym okresem wakacyjnym, gdyż przy rosnącej liczbie zakażeń, gospodarka po raz kolejny może zostać zamrożona. Należy również podkreślić, że spośród pośrednich zagrożeń dla rynku wakatów, w ostatnich okresach coraz częściej mówi się o wyższych oczekiwaniach inflacyjnych i co za tym idzie o wzrostach kosztu kredytu. Istnieje możliwość, że po zakończeniu epidemii czynnik ten będzie negatywnie oddziaływał na działalność gospodarczą, a zatem również na perspektywy zatrudnienia" - napisano.

Przypomniano, że stopa bezrobocia rejestrowanego, po wyłączeniu bezrobotnych biorących udział wyłącznie w pracach o charakterze sezonowym, w lutym po raz pierwszy od trzech miesięcy spadła o 0,1 punkty proc. i znalazła się na poziomie równym 6,1 proc.

Z analizy wynika, że rosnąca w marcu liczba nowych przypadków zakażeń nie wpłynęła istotnie na asymetrię popytu na pracę w poszczególnych województwach. Nieznaczny wzrost odsetka opublikowanych ofert pracy w skali miesiąca w regionach o wysokiej liczbie zakażeń był zbliżony do tego w regionach o niższej liczbie takich przypadków.

Spośród szerokich grup ofert pracy więcej wakatów przybyło dla przedstawicieli prac fizycznych oraz absolwentów nauk społecznych i prawnych niż dla absolwentów nauk ścisłych i inżynieryjnych. Zwrócono uwagę, że grupa zawodów usługowych, która jest najbardziej podatna na ograniczenia sanitarne, w pewnej mierze jeszcze nie odczuła skutków trzeciej fali zamrożenia gospodarki. Może to być efekt działań osłonowych, które będą obowiązywać co najmniej do połowy kwietnia.

Jak podano, w ostatnich miesiącach we wszystkich kategoriach z wyjątkiem grupy zawodów ścisłych liczba opublikowanych ofert oscyluje na zbliżonym poziomie. Grupa zawodów ścisłych jako jedyna od kilku miesięcy wykazuje tendencję wzrostową, choć nieregularną. Przyczynia się do tego zwiększone zainteresowanie rozwiązaniami teleinformatycznymi, umożliwiającymi m.in. pracę zdalną oraz handel internetowy.

Jednocześnie we wszystkich kategoriach z wyjątkiem prac fizycznych wyraźnie wzrósł odsetek ofert pracy zdalnej. Obecnie najwięcej ofert pracy zdalnej występuje wśród zawodów z zakresu nauk ścisłych - zaobserwowano.

Dla ogółu zawodów od czerwca ub.r. odsetek ogłoszeń o pracę, w których oferuje się pracę zdalną, wzrósł z 6 proc. do 14 proc. Odsetek ofert zatrudnienia w oparciu o umowę business-to-business (B2B) wzrósł w tym okresie z 14 proc. do 17 proc. Formę tę częściej wybierają firmy zagraniczne, dla mniejszych przedsiębiorców może to być wciąż nowa alternatywa zatrudnieniowa - stwierdzono. Analitycy zaznaczyli, że w obu przypadkach od kilku miesięcy widać stabilne tendencje wzrostowe. Z kolei odsetek ogłoszeń dotyczących pracy na umowy cywilnoprawne wzrasta dopiero od listopada ub.r. W badaniu oszacowano go na poziomie 8 proc. ogółu ofert pracy.

W marcu odnotowano też wyraźny wzrost zapotrzebowania na praktykantów i stażystów. Dla zawodów wymagających wykształcenia w zakresie nauk społecznych, ścisłych oraz usługowych zwiększył się odsetek ofert skierowanych do osób z minimalnym doświadczeniem zawodowym oraz spadł dla osób obejmujących stanowiska kierownicze. Odsetek poszukiwanych specjalistów nie uległ istotnym zmianom w ostatnich miesiącach - napisano.