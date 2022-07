Rośnie liczba zakażeń Covid-19 w zachodniopomorskich firmach. Przedsiębiorcy apelują do rządu

Autor: oprac. JS

Data: 25-07-2022, 13:19

Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie wystosowała pismo do Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego w sprawie wytycznych dotyczących rosnącej liczby zakażeń COVID-19. Izba apeluje o podjęcie działań już teraz, aby ustrzec przedsiębiorców przed kolejną falą pandemii.

Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie wystosowała pismo do Adama Niedzielskiego w sprawie wytycznych dotyczących rosnącej liczby zakażeń COVID-19. / fot. PAP/Leszek Szymański

Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie, w piśmie przesłanym do Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego zwraca uwagę na problem związany z rosnącą ilością zakażeń, a jednocześnie brakiem wytycznych dla przedsiębiorców. Z punktu widzenia Izby tylko szybkie działanie może ustrzec przed kolejną falą pandemii i ograniczeniami, które byłyby bardzo źle przyjęte przez przedsiębiorców.

Przedsiębiorcy apelują do Adama Niedzielskiego o podjęcie działań w związku z rosnącą liczbą zakażeń COVID-19

Poniżej publikujemy pełną treść listu Hanny Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie do Adama Niedzielskiego:

W imieniu przedsiębiorców zrzeszonych w Północnej Izbie Gospodarczej w Szczecinie, która jest jednym z największych samorządów gospodarczych w Polsce , w celu uniknięcia lockdownu i poważnych restrykcji obciążających gospodarkę , apelujemy o wprowadzenie wytycznych dla prewencji przeciw COVID-19. Ponadto przypominamy o konieczności zmian w prawie pracy dotyczących uregulowania pracy zdalnej i umożliwienie wysyłania pracowników na bezpłatne testy.

W ostatnim tygodniu temat pandemii wrócił do dyskursu publicznego za sprawą najwyższej od kilku miesięcy liczby hospitalizacji. Sytuacja w Europie nie wygląda dobrze, a przedstawiciele WHO oraz Komisji Europejskiej mówią wprost o tym, że stoimy przed realną wizją siódmej fali pandemii koronawirusa. Póki co jednak nie ma mowy o żadnych obostrzeniach czy restrykcjach. Martwi nas jednak to, że w momencie wybuchu wojny w Ukrainie tak naprawdę niemal w 100% zapomnieliśmy o tym, że pandemia jest, że była z nami przez dwa lata i w każdej chwili może wrócić.

Panie Ministrze zawsze było tak, że do Polski zakażenia docierały później niż do krajów zachodnich. Nasze restrykcje były także mniejsze niż np. w Wielkiej Brytanii, Francji czy w Niemczech. Obawiamy się, że to nie jest jeszcze koniec światowych perypetii z COVID-19. To fatalna wiadomość dla naszej gospodarki. Jakiekolwiek restrykcje związane z pandemią spowodowałyby teraz dramatyczny kryzys w wielu firmach. Nie ma szans, by tym razem obronnie wyjść z niszczącego triumwiratu: pandemia, inflacja, wojna.

Nie ma nic dziwnego w tym, że w czasach walki z inflacją, problemami z łańcuchem dostaw i cenami surowców oraz tragiczną wojną w Ukrainie, która ma gigantyczny wpływ na gospodarkę świata, przedsiębiorcy trochę zapomnieli już o tym, że jeszcze w styczniu i w lutym gospodarczym tematem numer jeden była pandemia COVID. Przypadków COVID- 19 jest coraz więcej, a w obecnej sytuacji trudno o procedury bezpieczeństwa, nie ma także wypracowanego systemu kierowania pracowników na kwarantannę czy na testy. Przedsiębiorcy działają więc intuicyjnie, a to może być niebezpieczne, gdy jesienią dojdzie do jeszcze większej ilości zachorowań. Jako Prezes Północnej Izby Gospodarczej, chciałabym poinformować, że tylko w ubiegłym tygodniu otrzymałam informacje od trzech dużych firm w regionie, iż w ostatnim czasie pojawiły się w nich przypadki zakażenia koronawirusem.

Jesteśmy poruszeni faktem, że praca zdalna wciąż nie została uregulowana legislacyjnie. W obecnej sytuacji, gdy w firmie pojawia się COVID- 19 pracodawca tak naprawdę nie wie jak ma zareagować. Wysyłać pracowników na kwarantannę? Jeżeli tak, to na ile. Czy pozwolić pracownikowi na pracę zdalną? Czy wysyłać każdego chorego na test? Jak organizować pracę w zespole jak pojawił się COVID-19? Otrzymujemy wiele zapytań od naszych przedsiębiorców w tej sprawie, więc kieruję je na ręce osoby decyzyjnej .

Panie Ministrze im więcej ostrożności teraz, tym większe bezpieczeństwo na jesień, gdy sezon chorobowy będzie w rozkwicie.

Jako władze Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie apelujemy o nie wprowadzanie lockdownów w przyszłości, a opracowanie odpowiednich wytycznych dla prewencji przeciw COVID-19 oraz niezwłoczne wprowadzenie zmian w prawie pracy dotyczących uregulowania pracy zdalnej i umożliwienie wysyłania pracowników na bezpłatne testy. Liczymy na przychylność Ministerstwa dla naszych postulatów.

Z głębokim poważaniem

HannaMojsiuk

Prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie